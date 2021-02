Vendée Globe Los últimos IMOCA ya navegan en el hemisferio norte «TSE - 4MYPLANET» y el «Stark», en los puestos 24º y 25º, no han parado cruzando el Ecuador hacia los Alisios septentrionales. Giraud a 200 millas de la llegada «Compagnie du Lit / Jiliti»

Jornada 99 de la Vendée Globe, lunes 15 de febrero de 2021, en el parte de posiciones de las 16:00 horas sitúa a los dos últimos navegando al suroeste de las islas de Cabo Verde en el hemisferio norte después de cruzar el Ecuador entre el 12 y 13 de este mes.

Alexia Barrier navega con el «TSE - 4MYPLANET» 300 millas al norte que el finlandés Ari Huuseal a bordo del «Stark», cuando se encuentran a unas 2.500 millas de la llegada en Le Sables d´Olonne.

"Estoy haciendo vigilia con los sargazos, porque hay muchos y se me atascan en los hidrogeneradores. Los necesito por unos días más. Es un ritmo diferente, ¡me entrena para cuando haga turnos de carga pronto!

Estoy muy contenta de haber cruzado el ecuador. El ecuador es una señal de que estoy cerca de la meta. Los doldrums fueron bien y apunté bien al oeste para evitar la falta de viento. Tal vez Ari tenga más problemas. Llevaba una semana con el viento en contra, ¡pero no me importó! ¡Estoy muy contenta de estar cerca de la meta! El tipo de los efectos especiales puede mandar viento, viento, tormentas, ¡no me importa!

Huele a casa, intento no contar demasiado los días para no impacientarme: las ganas de llegar pueden ser fuertes, puedes enfadarte porque no avanza como quieres. También me doy cuenta de que va a parar pronto. Los días se acaban, las puestas de sol, el color del cielo, el baile de los pájaros, mi pequeña vida bien organizada a mi ritmo es algo que voy a echar de menos, ¡pero volverá dentro de cuatro años!”.

Para el finlandés Ari Huuseal la Vendée Globe es un reto personal a sus 58 años, de profesión capitán de avión Airbus A350. Antes de ser piloto de avión comercial fue mecánico de aviones y piloto de carga. Hasta que su persistencia le dio sus frutos cuando fue aceptado en la formación de piloto comercial. Como él dice: “En mi trabajo diario, con la gorra de capitán puesta, es como si navegara en el aire. Sólo que el ala del avión es horizontal, mientras que el ala de un velero está dispuesta verticalmente”.

Su objetivo en esta vuelta al mundo a vela en solitario es entrar en el reducido grupo menor de cien personas que ya lo han logrado antes que él: completar una Vendée Globe.

Huusela todavía enfrenta quizás las millas más difíciles o al menos mentalmente más largas de la competición: “Ahora, quizás más que nunca, se necesita paciencia y habilidad para hacer frente. Aún queda mucho trabajo por hacer para llegar intacto a la línea de meta. Si todo va bien, estimo que llegaré a la meta con bastante precisión a finales de mes. He recibido una gran cantidad de diversión a bordo, como algunos seguidores involucrados en la gran vida. ¡Tómate un poco más de tiempo y lucha muy duro ahora!”.

En el otro extremo de la flota, a unas 200 millas de Le Sables de´Olonne se encuentra Clément Giraud con el «Compagnie du Lit / Jiliti»; todo indica que llegará mañana martes por la mañana.

"Probablemente acabo de vivir los dos días más intensos de esta Vendée Globe. Es una carnicería. En las cartas, había 5-6 metros de oleaje, pero en realidad había 7-8 metros.

Conseguí hacer el norte en condiciones difíciles, me cogieron en un ángulo determinado y no pude salir de él porque me lo impuso el oleaje. Fui a buscar una ruta óptima para pasar la DST (dispositivo de separación del tráfico frente al Cabo Finisterre) y conseguí pasar a menos de 5 millas. Tuve mucha suerte. Creo que anoche fue mi mayor regalo en la Vendée Globe, el oleaje se alineó un poco y eso me permitió pasar, de lo contrario habría tenido que trasluchar con 35 nudos de viento y 7 metros de oleaje. No tenía otra opción. La puerta se me cierra al pasar el frente y detrás no queda mucho viento hasta que llegue el siguiente. Intenté reducir ayer, pero el barco, el piloto, incluso yo ya no podía entenderlo. Intenté volver a poner “carbón” y fue un día muy bonito en cuanto a millas recorridas. Tuve que conocer el sur profundo para atreverme a hacer eso con mi barco. Ahora sé que puede soportar un cierto número de horas así. ¡Es realmente genial! No puedo agradecerle lo suficiente.

Hoy voy a revelar mi objetivo oculto que he tenido desde el principio. Se trataba de completar la ronda por debajo de la marca de los 100 días y eso todavía es posible. Voy a darlo todo".

La realidad es que la llegada desde el oeste la concatenación de borrascas no da respiro a los participantes en la Vendée Globe cuando tienen que dirigirse hacia las aguas del Golfo de Vizcaya. El parte de predicción meteorológica de la Organización para los próximos días anuncia: “El tren de bajas no se debilita sobre el Atlántico Norte. Clément Giraud debería terminar su recorrido con vientos moderados del sur hasta Les Sables d'Olonne el martes por la mañana. Miranda Merron navega en condiciones más musculosas con 25-30 nudos de viento del SW. Es probable que Manu Cousin se encuentre con los vientos más fuertes con el paso de un frente durante la noche del miércoles al jueves frente a Cabo Finisterre. Esperamos 35 nudos de viento medio con rachas de 45 nudos. Los tres competidores están navegando bien al sur de los sistemas para evitar mares demasiado grandes y los vientos más fuertes”.