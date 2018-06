Volvo Ocean Race «Turn the Tide on Plastic» evita el farolillo rojo en la última Costera Deja último al «Scallywag» tras una regata final dominada por Brunel y «Mapfre» se lleva el título

Tuvieron que esperar hasta la última In-Port Race, pero el Turn the Tide on Plastic de Dee Caffari remató de forma inolvidable la Volvo Ocean Race logrando el sexto puesto de la general y evitando así el farolillo rojo de la clasificación.

El día comenzó con el SHK / Scallywag y el Turn the Tide on Plastic con los mismos puntos en la general de la regata. El desempate se determina por la clasificación en las In-Port Series, en la que el Scallywag de David Witt tenía tres puntos de ventaja.

El barco de Dee Caffari debía lograr una auténtica carambola e, increíblemente, lo consiguió.

Ya en un inicio, el Turn the Tide on Plastic fue penalizado por no mantenerse alejado del team AkzoNobel en cruce. Pero en la siguiente baliza, el Scallywag se enganchó con la boya y se quedó frenado mientras el resto de la flota le adelantaba.

Finalmente se liberaron, pero estaban muy rezagados y se estaban quedando sin tiempo para recuperar.

Al final, el último puesto del Scallywag, sumado a un cuarto puesto del Turn the Tide on Plastic, llevaron a los de Dee Caffari a ascender al sexto lugar por primera vez en la regata.

"Es la mejor manera de terminar la campaña para nosotros. Nos iremos todos sabiendo que acabamos muy bien y pudimos remontar. La gente no sabía si podíamos hacerlo, pero lo hemos hecho, y todo ha acabado muy bien", afirma Caffari, la única patrona de la flota.

Ese no fue el único cambio en la clasificación. El Team Brunel del héroe local Bouwe Bekking tuvo una salida perfecta y lideró la regata de principio a fin. Esa victoria, combinada con un tercer puesto del team AkzoNobel, hizo que los dos patrones holandeses quedaran empatados en el tercer lugar en las In-Port Race Series, con Bekking ganando el desempate para el podio final en virtud de su mejor posición en la regata final.

El Mapfre, que ya tenía matemáticamente garantizado el título de las In-Port Series, completó un regata muy tranquila y acabó en quinto puesto, con la Infanta Elena como invitada a bordo y el rey Juan Carlos siguiendo la competición desde la base del equipo.