Susie Goodall emprende su viaje en solitario alrededor del mundo con la Golden Globe Race 2018

Después de años de preparación, Susie Goodall se ha embarcado en su viaje individual sin escalas alrededor del mundo en la Golden Globe Race 2018, que comenzó oficialmente ayer día 1 de julio. Es la única mujer y la competidora más joven entre los 19 navegantes que intentan completar el viaje sin ayuda exterior ni equipos modernos, recreando las condiciones de la carrera original ganada por Sir Robin Knox-Johnston en 1969. DHL Express se enorgullece de haber proporcionado apoyo logístico a Susie a lo largo de todos sus preparativos, incluida la reconstrucción del motor y el suministro de elementos para restaurar el buque tales como paneles solares y puertas estancas, procedentes de todo el mundo. Incluso se lanzó un concurso para elegir un nuevo nombre para el barco, que ahora se llama DHL Starlight y que será su hogar durante casi un año.

"Es una gran sensación haber ayudado a Susie a llegar a la línea de salida. Todos hemos visto con un inmenso orgullo cuando ha zarpado el 1 de julio. Pero el hecho de que termine la carrera alrededor de la fecha de nuestro 50 aniversario lo hace aún más especial para todos en DHL", ha dicho Ken Allen, CEO de DHL Express. "Este ha sido su sueño desde muy joven y su determinación y perseverancia para hacerlo realidad son realmente inspiradoras. Las cualidades que tendrá que desarrollar en este increíble desafío reflejan los valores que todos compartimos en DHL Express. Ella necesitará velocidad para ganar la carrera, un espíritu “can-do” para hacer frente a la adversidad, tendrá que hacer las cosas bien a la primera y necesitará pasión para seguir adelante en la adversidad. Susie puede estar navegando sola, pero 100.000 empleados de DHL Express en más de 220 países y territorios en todo el mundo estarán con ella en todo momento".

Una vez la carrera está en marcha, el apoyo de DHL continuará, por ejemplo, a través de la red de radio de DHL. Desde estaciones en varios continentes, la compañía contactará con Susie por radio SSB para mantenerla actualizada de los eventos mundiales, así como para intercambiar mensajes entre ella, su familia y amigos.

"De alguna manera, es un alivio estar comenzando finalmente la carrera", ha comentado Susie. "Se requiere mucho trabajo y preparación para llegar a este puesto y no podría haberlo hecho sin el apoyo de DHL. 300 días es mucho tiempo para estar sola, sin embargo, saber que los 100.000 empleados de DHL me respaldan es una ayuda enorme, que me hace sentir conectada con el resto del mundo, incluso en medio del océano. Es algo que solo una compañía con un alcance verdaderamente mundial puede lograr".

Susie y sus compañeros competidores han zarpado ayer desde Les Sables d'Olonne, Francia. Su viaje de 48,000 km atravesará los tres Grandes Cabos antes de regresar a Les Sables d'Olonne en 2019.