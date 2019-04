Défi Atlantique La primera etapa de la Défi Atlantique para el «Aïna Enfance et avenir» Invirtió 9 días, 15 horas, 46 minutos y 19 segundos en recorrer 2.230 millas entre Pointe à Pitre y Horta

El trio: Aymeric Chappellier, Eric Quesnel y Rodrigue Cabaz; se han adjudicado la primera etapa de la transoceánica Défi Atlantique reserva para los monocascos Class 40 con el «Aïna Enfance et avenir». Al arribar en primera posición al puerto azoreño de Horta a las 07:46:19 horas de hoy martes (2 de abril de 2019). Después de algo más de nueve días de navegación entre Pointe à Pitre (isla Guadalupe) y Horta (isla de Faial); invirtiendo 9 días, 15 horas, 46 minutos y 19 segundos sobre una distancia de 2.230 millas.

Aymeric Chappellier ha marcado la pauta de principio a fin de esta primera etapa de esta regata al mando del «Aïna Enfance et avenir», logrando una merecida victoria con su monocasco Mach40.3, diseño de Sam Manuard y construido por el astillero francés JPS Production; con el que, desde 2017, ha logrado ganar las 1.000 millas de Sables, tres segundos puestos en las regatas Transat Jacques Vabre, Route du Rhum y la RORC Caribbean 600; y dos terceros puestos en Le Sables -Horta y en la Normandy Channel Race.

Alex Pella y Kito de Pavant a 180 millas del final de esta primera etapa con el «Made in Midi»

Ahora el cronometro cuenta a favor de Chappellier a la espera de la llegada de los demás participantes, ya que el ganador de la Défi Atlantique será aquel que menos tiempo invierta en las dos etapas de esta transoceánica. El 13 de abril de dará la salida al recorrido Horta – La Rochelle, un tramo más corto que el primero, pero quien marcará la estrategia será el humor meteorológico del golfo de Vizcaya.

Chappellier es cauto en sus valoraciones: “Una gran regata esta primera etapa. Mis compañeros a bordo Rodrigue y Eric siempre han respondido muy bien, con los dientes. Ahora queda la segunda. Sabíamos que el frente llegaría después de cinco días de navegación. Era necesario atacar en el momento adecuado, e imponer un ritmo de regata sostenido para abrir hueco desde el principio antes de la llegada del frente… la estrategia era clara, pero no fácil de encontrar el lugar correcto puesto que algunos partes meteorológicos que recibíamos a bordo se contradecían. Por ahora tenemos un pequeño colchón sobre el resto de la flota… Horta es uno de mis destinos favoritos… tuvimos un día increíble cuando se nos acercó una ballena y su cría”.

En inferioridad numérica a bordo del «Made in Midi», el dúo Dos Alex Pella y Kito de Pavant son los terceros de la flota, y la mejor tripulación en A Dos, están a 174 millas de la llegada; y han establecido una ventaja sobre los demás competidores. Han intentado acercarse al ganador de la etapa en todo momento, incluso arriesgando por el este de la flota a la procura de un posible role que les permitiese recortar el máximo de millas; al ser veleros de una Clase, las diferencias de velocidad entre ellos no son muy marcadas, y en algunos momentos sus patrones se la tienen que jugar.

Conociendo el estilo de navegación Alex Pella y Kito de Pavant, no iban a ser menos en arriesgar al máximo. Y no les está saliendo tan mal. Pocas horas han navegado juntos con el Class 40 «Made in Midi», como se dice vulgarmente: “visto y hecho” -localizar las marcas de trimado de las velas, como va la estiba a bordo, establecer el horario de las guardias y poco más-; millas oceánicas no le falta a ninguno de los dos.

Se estima que Pella y Pavant lleguen a Horta en unas 21 horas respecto al último parte de posiciones de hoy a las 13:30 UTC.