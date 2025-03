Los pantocazos pasan factura a Sam Davies

Ya son quince IMOCA que han rebasado la longitud de Cabo de Buena Esperanza hacia el este, hacia las agitadas aguas meridionales del océano Índico; encabezados por el «Apivia y flanqueado por el «LinkedOut» y «Bureau Vallée 2».

Charlie Dalin, en primera posición, ha decido dirigirse hacia el noreste de su ruta con el «Apivia escapándose de los fuertes vientos que están más al sur en los que sigue navegando el «Bureau Vallée 2»; colocándose delante de la ruta que lleva el «LinkedOut» en tercera posición.

Las condiciones meteorológicas en los cuarenta rugientes del Índico siguen siendo duras: “Me acostumbré a la regata, afino mis maniobras con las velas y los rizos, tengo marcas cada vez más precisas en el reglaje de mis velas y los fuertes vientos se han convertido en un hábito", explica el Patrón de «APIVIA», añadiendo que su “lectura del mar ha mejorado” lo que hace que sus trayectorias sean más eficientes y “acordes con su reglaje de velas”. "Todavía no estoy en una parte decisiva de la regata, es demasiado pronto y mi principal preocupación es llevar el barco en buenas condiciones hasta al Cabo de Hornos para poder navegar correctamente en el último tramo: la subida al Atlántico” .

A pesar de su liderazgo, Dalin sigue siendo pragmático después de navegar unas 9.450 millas del recorrido Vendée Globe: “El Índico es tan hostil conmigo” . Y se ha preparado a conciencia en los análisis sobre meteorología para esta vuelta al mundo en solitario. Previo al inicio de la regata estuvo preparándose con Jean-Yves Bernot (formador en estrategia meteorológica en el Pôle Finistère Course au Large), con el “druida de la navegación estratégica”.

El siguiente gran grupo de perseguidores lo comanda por babor Jean Le Cam (en sexta posición), que después del rescate de Kevin Escoffier ha vuelto a la batalla, tiene por estribor a Boris Herrmann con el «Sea Explorer», a Benjamin Dutreaux en el «OMIA Water Family», Yannick Bestaven patroneando el «Maître CoQ IV» y a Damien Seguin que es el cuarto de la general con el «Groupe Apicil». Un quinteto de IMOCAS en los que son mayoría los que no llevan “hidroalas” frente los que sí las llevan («Sea Explorer» y «Maître CoQ IV»).

Sébastien Simon, que estuvo en la operación de rescate de Kevin Escoffier, y posteriormente el “hidroala” de estribor de su barco «Arkea Paprec», esta analizando en que momento podrá realizar la reparación de la avería y seguir en regata.

“Estoy un poco molesto, disgustado. Quiero completar esta vuelta al mundo, no creo que me lo merezca, creo que es una injusticia increíble.

El foil está dañado pero la parte estructural del mismo no se ha rotó. No puedo usarlo como está. Este dañó la parte inferior del pozo del hidroala separándolo el interior del casco y provocando una vía de agua. La única forma de solucionar este problema es cortar el foil en pedazos, el cual pesa casi los 300 kilos y no puedo cortarlo por fuera. Tengo que cortarlo desde arriba. Para tener éxito en la reparación de esto, debo de cortarlo en pedazos y luego tapar el hueco por el exterior y el interior. Por el exterior debo inclinarme fuera del barco, pero para eso necesito condiciones de mar estables, y ese no es el caso hoy, ni en 12 horas, ni en 24 horas. Entonces me veo obligado a acercarme a una zona de tierra. Además de eso, está dañado el mamparo de popa bajo la bañera; no sé si está relacionado, si es un daño colateral o no. Me di cuenta de esto cuando fui a vaciar un poco de agua. Sé que el día anterior no se rompió, y que hoy sí. Y como los problemas nunca ocurren por sí solos, tengo la articulación del eje del timón que está rota. Así que cada dos horas tengo que bombear durante 40 minutos bajo el suelo de la bañera, que no es un lugar agradable en absoluto. "

A bordo del «Initiatives Coeur» de Samantha Davies las averías también son bastante graves. En estos momentos, hoy viernes a las 16:00 horas (03 de diciembre de 2020) hace rumbo norte dirección Ciudad del Cabo. A las 19:00 horas de ayer miércoles, San Davies informó a su equipo de tierra que había chocado con un objeto flotante, que se dirigía hacia el norte a poco a velocidad para inspeccionar el barco y evaluar los daños, que estaba bien.

Esta mañana Davies explicó la dimensión real de la avería que tiene a bordo del «Initiatives Coeur»: “Había trasluchado detrás del frente, había 30 nudos de viento, navegaba entre los 15 y 22 nudos de velocidad con una mar complicada. De repente el barco se detuvo en seco. Hubo crujidos. Volé, todo volaba en el interior del barco, incluida mi cena. Fue violento, me lastime, me duelen las costillas. Dejé todo de inmediato para parar el barco. Había dicho con anterioridad que había sido contra un objeto flotante, pero no se lo que fue. Directamente miré alrededor de la cabeza de la quilla y de inmediato ya me di cuenta de que no fue en el foil sino en la quilla.

Los apoyos de la quilla están bien, pro los mamparos longitudinales del pozo de la quilla están agrietados. En este punto fue donde se absorbió el impacto. Hice comprobaciones, tengo al equipo de tierra trabajando con los diseñadores. Avanzo hacia Ciudad del Cabo para refugiarme, estoy a favor del viento, pero la mar esta bastante agitada. Me encuentro a 230 millas de cabo de Buena Esperanza.

Estuve achicando agua que entraba por el fuelle de goma que sella el pozo de la cabeza de la quilla basculante y el brazo hidráulico que la mueve”.

Han cruzado Buena Esperanza Lunes 30 de noviembre 1- Charlie Dalin, Apivia a las 11:11 pm UTC (1 de diciembre, 12:11 am HF): después de 22d 09h 51min de carrera Martes 1 de diciembre 2- Thomas Rouillard, LinkedOut a las 13:41 UTC (14:41 HF): 14h 30min después del líder 3- Louis Burton, Bureau Vallée 2 a las 5:51 p.m. UTC (6:51 p.m. HF): 6 p.m. 40 minutos después del líder Miércoles 2 de diciembre 4-Sébastien Simon, ARKEA PAPREC a las 02:30 GMT (03:30 HF): 1d 03h 19min después que el líder 5- Boris Herrmann, Seaexplorer - Yacht Club De Monaco a las 03:35 UTC (04:35 HF): 1d 04h 24min después del líder 6- ¡Jean Le Cam, Yes We Cam! a las 04:52 UTC (05:52 HF): 1d 05h 41min después del líder 7- Damien Seguin, Groupe Apicil a 05h34 GMT (06h34 HF): 1d 06h 23min después delíder 8- Yannick Bestaven, Maître Coq IV a las 08:44 UTC (09:44 HF): 1d 33min 09h de 9- Benjamin Dutreux, OMIA - Water Family a las 10:35 UTC (11:35 HF): 1d 11h 24min después del líder 10- Giancarlo Pedote, Grupo Prysmian a las 12:48 UTC (13:48 HF): 1d 13h 37min después del líder 11- Sam Davies, Iniciativas-Coeur a las 14:39 UTC (15:39 HF): 1d 15h 28min después del líder 12- Isabelle Joschke, MACSF a las 3:44 p.m. UTC (4:44 p.m. HF): 1 d 16 h 33 min después del líder Jueves 3 de diciembre 13- Maxime Sorel, V & B - Mayenne a las 03:01 UTC (04:01 HF): 2d 03h 50min después del líder

