Negociando la primera borrasca en los «cuarenta rugientes» hacia el Índico

Dalin se ha marcado 446 millas en las últimas 24 horas a bordo del «Apivia» según los datos estadísticos de los IMOCA a las 18:00 horas de hoy domingo (29 de noviembre de 2020), gracias a los buenos vientos que le llegan de la borrasca que está cruzando el Atlántico Sur desde el continente sudamericano hacia el este.

«Apivia» se mantiene en el primer puesto de la Vendée Globe pero el grupo de “cazadores” le han recortado unas cien millas en una jornada porque Dalin tuvo que optar por hacer una ruta hacia el noreste para escaparse de los fuertes viento en el paralelo 42° Sur, con rachas que alcanzarían los 40 nudos de intensidad. En estos momentos tiene una ventaja de 298 millas sobre el segundo «LinkedOut» de Thomas Ruyant, el cual realizó el mismo ascenso de latitud y atrapando al «Yes We Cam!» que pasa a la cuarta posición tras el duro marcaje que le realizó Kevin Escoffier con el «PRB» ahora tercero.

Se estima que el «Apivia» debería de cruzar el lunes la longitud de Cabo de Buena Esperanza, y es evidente que no mejorará el tempo invertido por el Hugo Boss en la edición de 2016-2017 entre Le Sables d´Olonne y Cabo de Buena Esperanza; que fue de 17 días 2 horas y 58 minutos.

Alcanzar las aguas del océano Índico supondrá para Charlie Dalin haber realizado una cuarta parte del total de la ruta Vendée Globe. Navegar por los mares australes le llevará un mes entre los cabos de Buena Esperanza (Sudáfrica) y Hornos (Chile), el trayecto más largo que representa la mitad del total de millas de esta regata vuelta al mundo a vela en solitario.

El que los IMOCA con “hidroalas” se engullen al OPEN 60 de Le Cam es algo que estaba previsto antes del inicio de la vuelta al mundo. El propio Le Cam cuyo objetivo era ser el primero en la clasificación oficiosa entre los barcos que llevan derivas laterales, que representan la mitad de la flota. En este ranking primero es el «Yes We Cam!», segundo «Groupe Apicil», tercero «OMIA – Water Family» hasta un total de 15 veleros.

El español Dídac Costa, que está en el puesto 22 de la general absoluta desde hace días, es noveno en esta particular clasificación; aunque en realidad debería de ser el primero de la propia configuración que tiene el «One Planet One Ocean» porque tampoco lleva derivas laterales: “Después del lluvioso día de ayer, hoy fue un día muy tranquilo. Algunos retoques de bricolaje: cambio un fusible quemado, ajustes en el botalón lugar para facilitar la maniobra, etc. Todo eso en unos días será mucho más difícil de hacer. Los pequeños cambios ya se notan: el día es más largo y la temperatura del agua del mar, … Pensando en los días que me quedaban por recorrer aquí, tracé la mejor ruta para el gran giro hacia el sur, siempre pensando en los detalles que pueden hacerme retroceder algunas millas".

A las 10:42 horas de hoy domingo Jérémie Beyou cruzaba el Ecuador hacia el hemisferio sur a bordo del «Charal», diez días más tarde que el líder cuando van 21 días de regata. El tener que retorna a puerto para reparar su IMOCA es el peaje que ahora está pagando Beyou, uno de ellos favoritos para ganar esta Vendée Globe: “Sé lo difícil que es preparar una Vendée Globe y hacerlo, tres, cuatro, cinco veces, estar ahí para intentar estar siempre llegando a ese santo grial, ese primer lugar… Estoy tratando de hacer que el barco vaya lo más rápido posible y he elegido un rumbo que es directo hacia el Atlántico Sur y corta la esquina”.

Según Dumard las condiciones meteorológicas para los próximos días implicarán que los patrones negocien bien el desplazamiento de la borrasca hacia el este, que trae vientos entre los 35 y 45 nudos de intensidad. Necesitan preparar la maniobra con tiempo, poner la cabina en orden para los cambios de vela. A bordo reciben archivos meteorológicos que descargan dos o cuatro veces al día y los superponen sobre las imágenes satélite para poder posicionar el frente con precisión.

Otra complejidad añadida es la corriente de Agulhas, con dirección este a oeste, que puede alcanzar los cuatro nudos de intensidad la cual proviene del estrecho de Mozambique entre Madagascar y África. La cual choca con la corriente polar formando muchos giros de corriente. Así que deben de evitar las zonas donde la corriente tenga la dirección contraria al viento reinante porque se pueden formar olas mucho más grandes que el promedio medio.

Tiempos de paso por el Ecuador 18 de noviembre 1- Alex Thomson, HUGO BOSS, a las 13:19 UTC (14:19 HF): 9j 23h 59min de Les Sables d'Olonne. 2- Thomas Ruyant, LinkedOut, a las 19:08 UTC (20:08 HF): 5h 49min después del líder 3- Charlie Dalin, Apivia, a las 21:03 UTC (22:03 HF): 7h 44min después del líder 4- Jean Le Cam, Yes We Cam!, a las 23:32 UTC (00:32 HF): 10am 13min después del líder Jueves 19 de noviembre 5 - Kevin Escoffier, PRB, a las 03:21 UTC (04:21 HF): 14:02min después del líder 6- Louis Burton, Bureau Vallée 2, a las 03:56 UTC (04:56 HF): 14:37min después del líder 7- Boris Herrmann, Seaexplorer-Yacht Club de Mónaco, a las 06:50 UTC (07:50 HF): 17:31min después del líder 8- Sam Davies, Iniciativas del Corazón,07:27 UTC (08:27 HF): 18:08min después del líder 9- Yannick Bestaven, Maître CoQ IV, a las 08:21 UTC (09:21 HF): 19:02min después del líder 10- Benjamin Dutreux, OMIA - Water Family, 10:03 UTC (11:03 HF): 20h 44min después del líder 11- Sébastien Simon, ARKEA PAPREC, a las 10:51 UTC (11:51 HF): 21:32min después del líder 12- Damien Seguin, Grupo APICIL,12:56 p.m UTC (1:56 p.m. HF): 11:37 p.m. 13- Giancarlo Pedote, Grupo Prysmian, 6:24 pm UTC (7:24pm HF): 1j 05:05min después del líder 14- Máximo Sorel, V y B - Mayenne, a las 22:59 UTC (23:59 HF): 1j 09:40min después del líder Viernes 20 de noviembre 15- Isabelle Joschke, MACSF, a las 08:00 UTC (09:00 HF): 1j 18:41min después del líder 16- Romain Attanasio, Pure - Best Western Hotels and Resorts, a las 11:34 UTC (12:34 HF): 1j 22h 14min después del líder 17- Clarisse Crémer, Banque Populaire X, a las 11:50 UTC (12:50 HF): 1d 22h 31min después del líder 18 - Alan Roura, La Fabrique, a las 14:53 UTC (15:53 HF): 2j 01:34min después del líder Sábado, 21 de noviembre 19 - Stéphane le Diraison, Time for Oceans, 12:37 p.m UTC (2:37 p.m. HF): 2a 11:17pm después del líder Lunes, 23 de noviembre 20- Pip Hare, Medallia, a las 12:48 UTC (13:48 HF): 4j 22h 59min después del líder 21- Arnaud Boissiéres, La Mie Câline - Artisans Artipôle, a las 13:31 UTC (14:31 HF): 5j 00h 11min después del líder 22- Didac Costa, One Planet One Ocean, a las 15:02 UTC (16:03 HF): 5j 01:44min después del líder 23- Manu Cousin, GROUPE SÉTIN, a las 18:04 UTC (19:04 HF): 5j 4h 45 minutos después del líder Martes 24 de noviembre 24 - Armel Tripon, L'Occitane en Provence, a las 06:05 UTC: 5j 16h 46min después del líder (Hugo Boss entonces) Miércoles 25 de noviembre 25 - Barrera Alexia, TSE - 4myplanet, a las 22:08 UTC (23:08 HF): 7j 08h 49 minutos después del líder 26 - Fabrice Amedeo, Newrest-Art y Windows, a las 22:38 UTC (23:38 HF): 7j 09h 19min después del líder 27 - Miranda Merron, Campagne de France, a las 22:40 UTC (23:40 HF): 7j 09h 20min después del líder Jueves 26 de noviembre 28- Clement Giraud, Bed Company/Jiliti, a la 1:58 UTC (2h58 HF): 7j 12h 39min después del líder 29- Ari Huusela, Stark, a las 9.35 am UTV (10.35am HF): 7j 20h 16min después del líder 30- Sébastien Destremau, Merci, a las 12:07 UTC (13:07 HF): 7j 22h 47 min Viernes 27 de noviembre 31 - Kojiro Shiraishi, DMG MORI Global One, a las 5:43 UTC (6:43 HF): 8j 16h 24min después del líder Domingo 29 de noviembre 32 - Jérémie Beyou, Charal, a las 09:42 UTC (10:42 HF): 10j 20h 23min después del líder

