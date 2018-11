Route du Rhum-Destination Guadeloupe El mítico Loïck Peyron, competirá con el «Happy» un trimarán de casi 40 años «Mientras navegaba por internet, me encontré con una foto minúscula de un pequeño trimarán azul en venta en Inglaterra»

Efe

Actualizado: 03/11/2018 17:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El legendario navegante francés Loïck Peyrón, vencedor de la pasada edición y poseedor del récord absoluto de la Ruta del Ron en la división Ultime (maxi trimaranes) competirá desde hoy en la prueba con un pequeño trimarán, el 'Happy' de apenas 39 pies (11,90 metros), gemelo del 'Olympus Photo' que patroneado por el canadiense Mike Birch ganaba, en 1978, la primera edición.

El 'Olympus Photo' superó entonces al impresionante velero 'Kriter' de 70 pies (21,35 metros) de Michel Malinovsky. Ahora, Loïck Peyron quiere revivir la experiencia del 'Olympus Photo' y apunta a superar el tiempo de Birch en la primera edición

Esa gesta tuvo lugar en los días de la navegación tradicional y la comunicación era solo por radio y sin otros medios electrónicos. El 'Olympus' Photo, después de 23 días en el mar, ganó por solo 98 segundos al 'Kriter'.

Esto provocó que una generación de navegantes y diseñadores jóvenes como los dos hermanos Peyron, Loïck y Bruno, y los diseñadores Nigel Irens, Marc Lombard, Vincent Lauriot-Prévost y Marc Van Peteghem dieran forma a diversos multicascos, desarrollados a partir de ese momento.

Revvir la gesta de Birch fue una idea que se le ocurrió a Peyron cuando vio el barco anunciado en una web. Era uno de varios 'gemelos' del 'Olympus Photo' varado cerca de Plymouth. Peyron lo compró y lo llevó a Multiplast en Vannes (Francia) para su puesta a punto.

A sus 54 años, Loïck Peyron, reemplazando al lesionado Armel Le Cléac'h, ganó la Ruta del Ron de 2014 al timón del maxitrimarán 'Banque Populaire VII, estableciendo un nuevo récord absoluto de la prueba,

Ahora, cuatro años después, en el 40 aniversario de la regata transatlántica, el navegante de Nantes regresa con su pequeño y amarillo "Happy", un trimarán de madera a imagen y semejanza del "Olympus Photo" de 1978. A bordo, nada de electrónica ni otros instrumentos que hacen que navegar el océano sea más fácil.

Loïck Peyron ha explicado cómo inició esta aventura. "Mientras navegaba por internet, me encontré con una foto minúscula de un pequeño trimarán azul en venta en Inglaterra. Regresé a Francia y cogí un ferry con destino a Plymouth. Alquilé un coche y me encontré cara a cara con un barco que no se parece en nada a cómo es hoy".

El aspecto era desalentador según Peyron porque, "tenía escotillas y ojos de buey en todas partes, rieles, enrolladores, un motor fueraborda en popa, una proa cortada...etc. Miré el número del casco; era el 2. El número 1 era el de Mike Birch, ganador de la primera edición de la Ruta del Ron, que desafortunadamente se perdió en el Atlántico a finales de 1978".

Walter Greene, propietario y constructor del 'Olympus', hizo un segundo trimarán y luego un tercero idénticos al primero. "Ambos estaban fabricados, al igual que el primero, en madera moldeada, excepto los cascos, hechos de poliéster", explicaba el navegante francés

Peyron se puso en contacto con el entonces propietario, un holandés que le pidió 60.000 euros. Era demasiado caro, pero logró negociar con él. "En febrero de 2013, junto a mi amigo Jean-Baptiste Le Vaillant, volvimos a botar el barco. Cambiamos la batería, izamos las velas y nos pusimos al timón a altas horas de la noche durante una tormenta. Fue un poco incontrolable, pero logramos llegar al astillero de Multiplast en Vannes que nos ofreció refugio", recordaba el vencedor de la Ruta del Ron.

Con un grupo de compañeros empezaron a trabajar en la puesta a punto del barco y cuatro meses de trabajo pusieron al 'pequeño amarillo' de nuevo en el agua. Era el verano de 2014 y estaba listo para la Ruta del Ron y decidió bautizarlo como "Happy" (Feliz).

Cuando se estaba preparando en agosto para navegar a España y completar la clasificación para la Ruta del Ron cuando le llamó Ronan Lucas, director técnico del Team Banque Populaire para decirle si estaba dispuesto a relevar a Armel Le Cleac'h, que se había lesionado, como patrón del 'Banque Populaire VII', el antiguo Groupama con el que Franck Cammas ganó la edición de 2008.

Aunque inicialmente dijo que no "porque tenía 54 años, porque estaba involucrado en otra cosas con el"Happy", porque estaba la Copa América y tenía contrato con Artemis. Finalmente Lucas le convenció.... el 'Happy esperaría cuatro años, hasta que hoy tomará la salida.