¡Mítico Didac Costa!

En medio de la oscuridad aparecía el «One Planet One Ocean» patroneado por Dídac Costa en el litoral de Le Sables d´Olonne dirección a la línea de llegada de la 9ª Vendée Globe, la cual cruzó a las 19:47 horas tras 97 días, 06 horas, 27 minutos y 03 segundos de regata vuelta al mundo a vela en solitario. Cubriendo una distancia de 28.172,7 millas a una velocidad media de 12 nudos.

Durante toda la ruta Vendée Globe ha estado navegando en el tercer grupo de la flota, teniendo como referencia a Pip Hare hasta que la británica abrió un hueco de 420 millas en la zona de las Azores a pocos días de la llegada.

Entre las reflexiones de Dídac Costa, mencionar las siguientes:

“Solo tuve dos o tres tardes libres en los últimos dos años, el resto del tiempo estaba prestando mi servicio como bombero o trabajando en el barco”.

“Estoy feliz de haber cruzado el ecuador y estar en el hemisferio sur en medio de una pelea. Afuera no es muy diferente de lo habitual, pero mi entusiasmo interior está creciendo poco a poco, pero la excitación de volver a los océanos del sur brota en mí aún más y más, estoy ansioso por llegar".

“Tengo mucho cuidado en apretar demasiado el barco, mis reglajes y el ajuste de las velas, pero cada vez que veo que gano medio nudo de velocidad es muy satisfactorio” , escribió al pasar por el cabo Leeuwin, no lejos de Stéphane Le Diraison.

En las grandes borrascas del sur: "El mar era impresionantemente montañoso, lleno de olas que venían de todas las direcciones. El viento levantaba mares de espuma, pero mi One Planet One Ocean estaba haciendo lo que sabe, donde está en casa" .

La entrada por el canal de Le Sables d´Olonne tendrá que esperar para Costa, que ya le ha pillado con la marea bajando.

Los puntos clave Ecuador (Bajando) 21º, el 23/11/20 a las 15:03 UTC, 5 días 01 h 44 min después del líder. Cabo de Buena Esperanza 19º, el 08/12/20 a las 10:17 UTC, 7 días 11h 06 min después del líder. Cabo Leeuwin 19º, el 22/12/20 a las 21:43 UTC, 9 días 10h 17 min después del líder. Cabo de Hornos 19º, el 13/01/21 a las 16:02 UTC, 11 días 02h 19 min después del líder. Ecuador (Regresando) 20º, el 28/01/21 a las 22:23 UTC, 12 días 02h 11 min después del líder.

Jornada 97 de la Vendée Globe, sábado 13 de febrero de 2021, en el parte de posiciones de las 17:30 horas sitúa a los dos últimos navegando en el hemisferio norte después de cruzar el Ecuador entre el 12 y 13 de este mes.

Alexia Barrier navega con el «TSE - 4MYPLANET» 250 millas al norte que el finlandés Ari Huuseal a bordo del «Stark», cuando se encuentran a unas tres mil millas de la llegada en Le Sables d´Olonne.

"He salido de la depresión, ¡qué bien! He tenido 36 horas de navegación con la borrasca, que me ha complicado la vida, pero he podido avanzar hacia el norte. Aparte del sargazo, todo está bien. Estoy en contra del viento, y mi ruta es hacia el norte. Estoy haciendo vigilia con los sargazos, porque hay muchos y se me atascan en los hidrogeneradores. Los necesito por unos días más. Es un ritmo diferente, ¡me entrena para cuando haga turnos de carga pronto!

Estoy muy contenta de haber cruzado el ecuador. El ecuador es una señal de que estoy cerca de la meta. Los doldrums fueron bien y apunté bien al oeste para evitar la falta de viento. Tal vez Ari tenga más problemas. Llevo una semana con el viento en contra, ¡pero no me importa! ¡Estoy muy contenta de estar cerca de la meta! El tipo de los efectos especiales puede mandar viento, viento, tormentas, ¡no me importa!

Huele a casa, intento no contar demasiado los días para no impacientarme: las ganas de llegar pueden ser fuertes, puedes enfadarte porque no avanza como quieres. También me doy cuenta de que va a parar pronto. Los días se acaban, las puestas de sol, el color del cielo, el baile de los pájaros, mi pequeña vida bien organizada a mi ritmo es algo que voy a echar de menos, ¡pero volverá dentro de cuatro años!”.

Para el finlandés Ari Huuseal la Vendée Globe es un reto personal a sus 58 años, de profesión capitán de avión Airbus A350. Antes de ser piloto de avión comercial fue mecánico de aviones y piloto de carga. Hasta que su persistencia le dio sus frutos cuando fue aceptado en la formación de piloto comercial. Como él dice: “En mi trabajo diario, con la gorra de capitán puesta, es como si navegara en el aire. Sólo que el ala del avión es horizontal, mientras que el ala de un velero está dispuesta verticalmente”.

Su objetivo en esta vuelta al mundo a vela en solitario es entrar en el reducido grupo menor de cien personas que ya lo han logrado antes que él: completar una Vendée Gobe.

Huusela todavía enfrenta quizás las millas más difíciles o al menos mentalmente más largas de la competición: “Ahora, quizás más que nunca, se necesita paciencia y habilidad para hacer frente. Aún queda mucho trabajo por hacer para llegar intacto a la línea de meta. Si todo va bien, estimo que llegaré a la meta con bastante precisión a finales de mes. He recibido una gran cantidad de diversión a bordo, como algunos seguidores involucrados en la gran vida. ¡Tómate un poco más de tiempo y lucha muy duro ahora!”.

