Vendée Globe Miranda Merron será la tercera mujer en finalizar la edición 2020-2021 Últimas 80 millas para el «Campagne de France». Manuel Cousin a 200 millas del DST de Finisterre ocupa el puesto 23º. Bureau Vallée ha comprado el L'Occitane en Provence

@DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 17/02/2021 17:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miércoles 17 de enero de 2021, jornada 101 Vendée Globe, la británica Miranda Merron se encuentra a 80 millas de la línea de llegada en Le Sables d ´Olonne a bordo del «Campagne de France», la cual finalizará en el puesto 22 de la flota y será la tercera mujer en finalizar la 9ª edición de esta vuelta al mundo a vela en solitario sin ayuda externa ni paradas.

La llegada de Merron será durante la madrugada de este jueves, sobre las 02:00 horas; en principio tiene margen de maniobra porque la primera pleamar de mañana es a las 08:12 horas con una altura de 4,47 metros. A la velocidad que está navegando de 8,6 nudos con un viento del SE de 14 nudos de intensidad y con olas de 3 metros de altura, en algo más de 10 horas cruzaría la línea de llegada y aun tendría entre 4 y 6 horas de margen, pero tampoco es para tirar cohetes.

Su llegada supondrá que será la tercera mujer en finalizar la Vendée Globe 2020-2021 de las seis que partieron el pasado 8 de noviembre de 2020; quedando tras Clarisse Cremer que invirtió 87 días y 02 horas (87d 02h 24m 25s) y de Pip Hare (95d 11h 37m 30s); además de ser la primera vez que las tres compiten en una vuelta al mundo en solitario.

A 200 millas del DST de Finisterre se encuentra el «Groupe Sétin» de Manuel Cousin, que ocupa el puesto 23º de la general.

"Voy a tener muchas cosas que hacer. En particular, tengo que realizar una trasluchada y cuidar el DST (dispositivo de separación del tráfico). Anoche sopló bien, pero el viento era bastante constante. Intenté descansar en mi barco, en mi piloto y fue una buena noche. Esta mañana todavía hay 30-35 nudos y debería aumentar de nuevo durante el día. Todo tiene que aguantar otras 24 horas, luego estará más tranquilo. Debería llegar el sábado por la mañana como muy tarde. Por lo demás, todo va bien a bordo, ¡crucemos los dedos!

Psicológicamente, es un poco una tormenta sobre mi cabeza, con muchos sentimientos encontrados y la forma en que estoy terminando es difícil, me hubiera gustado tener algo de diversión al final. He sacado mucho provecho de esta Vendée Globe, nunca me ha parecido larga.

Ahora empiezo a imaginar mi final, pero tampoco demasiado. Todos los navegantes que conozco bien y que han terminado me han dicho que tenga cuidado hasta que se cruce la línea. No hay que pensar lo peor, pero soy una persona bastante precavida, así que me mantengo concentrado en lo que queda por hacer, lo que mantiene mi mente ocupada. Intento vivir un día a la vez. Obviamente, no puedo evitar pensar un poco en ello. Todavía tengo mi globo terráqueo hinchable en el que dibujó el recorrido de mi carrera cada semana y que me recuerda lo increíble que ha sido todo el viaje hasta llegar aquí. Siempre se esperan muchas cosas, eso es lo bonito del deporte, pero la realidad es que nunca sale como uno cree.

Hago muchas comprobaciones en el barco, sobre todo en los timones y, más recientemente, en la barra del cilindro. Cruzo los dedos, porque de momento se mantiene. De vez en cuando vuelvo a colocar las capas cuando veo que hay que consolidarlas. Estoy escuchando mi barco, conozco muy bien sus ruidos porque lo conozco bien así que a cada ruido miro lo que pasa. Es mucho estrés. Como dijo muy bien Jean Le Cam, intento ayudar a mi barco a llegar al final.

También estoy adaptando mucho mis ajustes, ya que no quiero que escore demasiado, de lo contrario es probable que fuerce demasiado la quilla. Se mantiene en el eje gracias a las reparaciones que he hecho, así que todavía hay que tener cuidado. Todo eso me mantiene ocupado y los días pasan muy rápido.

Estoy deseando volver a verte, ver a mi familia y amigos y completar el círculo de este”.

Para muchos patrones la novena edición Vendée Globe ya ha finalizado, pero en las últimas semanas ya se han realizado movimientos entre los equipos como es el caso de la compra de «L'Occitane en Provence» por parte del equipo Bureau Vallée.

Hace cuatro años el equipo del Bureau Vallée también hizo una operación rápida al comprar el barco ganador «Banque Populaire VIII» de Armel Le Cléac'h, pasando a llamarse «Bureau Vallée 2». Y ahora el «L'Occitane en Provence» lucirá el nombre de «Bureau Vallée 3».