Défi Atlantique Kito de Pavant y Alex Pella terceros de la general Défi Atlantique El «Earendil» gana la segunda etapa Horta – La Rochelle, y el segundo puesto de la Défi Atlantique. «Aïna Enfance et avenir» es segundo en La Rochelle y primero de la general

Un final apretado para los once equipos participantes en la segunda etapa de la transoceánica Défi Atlantique. Tal como habían comentado los patrones, viendo las predicciones meteorológicas, las ultimas millas serian inciertas en el golfo de Vizcaya hasta la llegada en La Rochelle.

Del total de 1.280 millas entre Horta y La Rochelle, las primeras 950 millas hasta el meridiano de cabo Finisterre los vientos les fueron propicios para navegar con celeridad. Hasta el extremo que se podría batir el récord mundial de 24 horas con un Class 40 (377 millas, promedio de 15.7 nudos), el «Earendil» estuvo muy cerca con un registro de 368.74 millas a una velocidad media de 15.4 nudos. Ya en aguas del golfo de Vizcaya las distancias entre ellos sufrieron un efecto acordeón con la inestabilidad de los vientos. Aun así, pudieron progresar hasta las costas de la Bretaña para después virar hacia el sureste, navegando paralelos al litoral apuntando a la línea de llegada en La Rochelle.

En ocho millas navegaba el quinteto formado por «Enel Green Power», «Campagne de France», «Made in Midi», «AINA Enfance et avenir» y «Earendil» cuando a las 16:40 horas de ayer se encontraban a unas noventa millas de La Rochelle. Un selecto grupo que ya habían dejado huella en la primera etapa de la Défi Atlantique (Pointe-à-Pitre – Horta), y que estaban dispuestos a desbancar del pódium a cualquiera de sus rivales durante la última noche de regata. Grupo que se desdobló al paso por la isla de Yeu -en latín le llamaban Insula Oya, separada unas once millas de las costas del distrito de Les Sables-d´Olonne-; por tierra navegaron «Made in Midi», «AINA Enfance et avenir» y «Earendil»; y por mar «Campagne de France» junto el «Enel Green Power».

A las 02 horas 39 minutos y 34 segundos de este domingo, 14 de abril de 2019, el «Earendil» de Pietro Luciani, Antoine Carpentier y Edouard Marie Alikiagalilei , cruzó en primera posición la línea de llegada en La Rochelle; ganando la etapa con un tiempo de 5 días, 11 horas, 39 minutos y 34 segundos, con un promedio de 9,80 nudos. Acumulando un total entre Pointe-à- Pitre – Horta-La Rochelle de 15 días, 12 horas, 24 minutos y 15 segundos, a una velocidad media de 9,44 nudos.

En segunda posición, 16 minutos y 55 segundos más tarde que el primero, arribó el «AINA Enfance et avenir» de Aymeric Chapelier, Eric Quesnel y Rodrigue Cabaz; invirtiendo 5 días, 11 horas, 56 minutos y 34 segundos, a una media de 9,79 nudos. Que sumados los 9 días, 15 horas, 46 minutos y 19 segundos en la primera etapa; se adjudica la victoria de la Défi

Atlantique tras un acumulado de 15 días, 03 horas, 42 minutos y 48 segundos de transoceánica. Ya antes del inicio de la regata en el puerto de caribeño de Pointe-à-Pitre, el marino Kito de Pavant tenia claro que no sería nada fácil ganarla puesto que su velero «Made in Midi», a pesar de estar muy optimizado, tendría que luchar contra embarcaciones de ultima generación. A lo que no dudo en buscarse un buen refuerzo a bordo cuando decidió llamar a Alex Pella, conocedor de los Class 40 y con muchísima experiencia oceánica acumulada en los últimos cinco años.

En la primera etapa Pavant y Pella finalizaron en tercera posición después de 11 jornadas y 45:55 minutos; a un día y 08:59:36 horas del «AINA Enfance et avenir». Una diferencia superior a las treinta horas, y que Kito de Pavant tenia claro que no se podrían reducir en condiciones normales de regata; así que durante la segunda etapa la estrategia del dúo Pavant-Pella sería defender el tercer puesto a toda costa. Concretamente, siempre estuvieron en el grupo de cabeza, lideraron la flota hacia el norte después de partir de Horta; y nunca perdieron el ritmo hasta la llegada a La Rochelle, cruzando la llegada 56:36 minutos tras el primero y logrando un tercer puesto tras 5 días y 12:36:10 horas de etapa. Registro que les ha asegurado la tercera plaza en el pódium de la Défi Atlantique con un acumulado de 16 días y 13:22:05 horas después de navegar 3.800 millas teóricas a una velocidad media de 8,85 nudos.

“Objetivo cumplido -Kito de Pavant-, era el establecido con el «Made in Midi» antes de salir de Horta. Ha sido una segunda etapa rápida al principio y luego más lenta en el golfo de Vizcaya... Fue agradable la pelea que mantuvimos los cinco barcos de cabeza, especialmente con el «AINA Enfance et avenir» … hicimos toda la etapa juntos. Felices de mantener el tercer puesto. Y disfrutamos mucho navegando en A Dos con Alex…”.