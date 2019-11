La Mauricienne. Joyón: «No me gusta ver sufrir el barco, mar difícil y primeros albatros!» Francis Joyon llega a las puertas del océano Indico con el «IDEC Sport» dos días antes del actual récord La Mauricienne. Le faltan 2.302 millas para cruzar la llegada en Port-Louis en Mauricio

La simbiosis que vive Francis Joyon con sus barcos le lleva a una relación muy especial con ellos, evita por todos los medios que sufran lo menos posible; en la aproximación al paso del meridiano de cabo de Buena Esperanza comentó: "Podría haber navegado 3 nudos más rápido, pero el barco estaba rebotando en las olas. Todo el barco estaba vibrando. ¡Un comportamiento que rara vez había visto antes! Anoche trasluché tres veces para colocarme detrás del paso del frente frío".

A las 04:47 horas de este domingo, 3 de noviembre de 2019, cruzaba hacia el este el meridiano de Buena Esperanza navegando en solitario a una velocidad media de 25 nudos en las últimas 24 horas; aprovechando la fuerza de una intensa baja presión que se desplaza hacia el este con vientos del suroeste en su flanco septentrional, que prácticamente le podrán dejar a unas 600 millas de Port-Louis en un par de días.

El ritmo de navegación que imprime Joyon cuenta con la ayuda de su meteorólogo en tierra Christian Dumard. No por ello ha podido evitar toparse con unas condiciones de mar difíciles, así que ha tenido que buscar en algunas ocasiones un mar más manejable alterando un poco su trayectoria: "He encontrado un mar un poco más manejable y tolerante para el barco, que sufre menos a pesar de las olas y de las olas que rompen. El cielo, muy gris y bajo estos últimos días, se ha despejado un poco detrás del frente frío que pasó por encima de mí de forma muy brutal anoche, con fuertes rachas. Es realmente la atmósfera típica de estas regiones. Vi algunos albatros a lo lejos. Eran tímidos y no se acercaban como siempre, atraídos por la posibilidad de que mi estela revelara unos pocos peces para pescar en el aire...".

Respecto al récord Ecuador – Cabo Agulhas el «IDEC Sport» se quedará por detrás la marca establecida por François Gabart en 2017, que fue de: 6 días, 1 hora y 35 minutos con el Ultime 32/23 «Macif». A las 06:00 hora de hoy Francis Joyon se encontraba a unas 60 millas del meridiano de Cabo Agulhas, cuando lleva unos ocho días desde que cruzó el Ecuador. Probablemente de no haber reducido la velocidad del maxi trimarán podría alcanzar el récord del «Macif», pero en la balanza velocidad – seguridad ha pesado más el ultimo adjetivo.