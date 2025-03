«Gitana 17» y «Macif» harán escala técnica en Brasil

«Gitana 17» se encuentra a 250 millas de Salvador de Bahía, donde le espera su equipo de tierra para reparar su deslaminación de la orza central. La Organización de la Transat Jacques- Vabre ha preparado una zona de atraque para este super maxi trimarán.

"No podemos dar ninguna fecha límite para esta reparación. No se sacará el del barco del agua. Será un trabajo de estratificación, la temperatura local debería ayudarnos. Los organizadores de la Transat Jacques Vabre colaboraron perfectamente para encontrarnos un trozo del pantalán. El equipo, que salió de Francia el domingo, llegó al lugar y ya está en funcionamiento” ; informaron desde Gitana Team. “Por supuesto, no es ideal hacer una parada en boxes y es difícil para Franck y Charles, que desde el principio se han esforzado mucho para conseguir la ventaja que ahora tienen sobre el resto de la flota. Dicho esto, esta parada es esencial para que el barco vuelva a navegar a todo su potencial”.

Rio de Janeiro es el puerto brasileño que ha elegido «Macif», que se encuentra a unas mil millas más al sur de su posición, navegando a una velocidad media de 30 nudos. Su timón central ha sufrido daños por el impacto de un objeto flotante no identificado a la altura de Cabo Verde: "Navegábamos relativamente rápido, a unos 35-40 nudos, cuando chocamos con algo bastante fuerte. De repente se produjo un fuerte choque, al golpear violentamente un objeto flotante no identificado, lo que provocó la rotura del timón central del casco. Situado en la parte posterior del casco central, este timón se utiliza para gobernar el barco. Afortunadamente, tenemos tres en total en nuestros trimaranes Ultim, así que todavía tenemos los dos timones de los flotadores como respaldo. Yendo derecho, seguimos navegando rápido, pero hay momentos en que el barco se vuelve difícil de maniobrar, y nos acercamos a desviarnos de la pista, un poco como lo que experimenté el año pasado en la Route du Rhum después de haber perdido un timón de un flotar"; explicó el patrón François Gabart. El nuevo timón que instalaran lo ha facilitado el equipo del Banque Populaire, equipo que está en plena construcción de un nuevo Ultim 32/23.

Los problemas técnicos que obligan a parar temporalmente a estos dos super maxi trimaranes provocará cambios en la clasificación general de la Brest Atlantiques. «Sodebo Ultim 3» y a «Actual Leader» tienen todas las posibilidades de pasar el primer y segundo puesto cuando la flota ya ha recorrido el primer tercio del total de 14.000 millas que tiene la regata; a pesar de que las condiciones meteorológicas parecen desfavorables para ir a alta velocidad. Para Christian Dumard, meteorólogo de la Brest Atlantiques: "Ya podemos ver que los vientos alisios se ven cambiantes, y continuarán siendo bastante débiles y erráticos hasta Río. Dicho esto, cuando lleguen a Río - probablemente el miércoles por la tarde para los líderes de la flota - habrá un fuerte viento del este. Esto significa que una vez que hayan navegado alrededor de las Islas Cagarras, se enfrentarán a fuertes vientos en contra del viento. Las condiciones no serán fáciles, todo el mundo debe empezar a pensar en su estrategia y en cómo maniobrar sus barcos".

A las 16:00 horas de hoy lunes, 11 de noviembre de 2019, «Gitana 17» es primero a 250 millas de Salvador de Bahía, segundo «Macif» a 126 millas del líder y a 1.130 millas de Rio de Janeiro, «Sodebo Ultim 3» tercero a 225 millas del primero y a 265 millas del «Actual Leader», que es cuarto a 490 millas del «Gitana 17».

Más temas:

Vela