Brest Atlantiques «Gitana 17» ya navega en el hemisferio norte con una ventaja de 440 millas al «Actual Leader» A las 20:00 horas de ayer cruzó al Ecuador tras 7 días, 6 horas y 57 minutos después de virar isla Robben. Le Blevec y Pella mantienen segundos y «Macif» sigue con problemas en el timón

Dury Alonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 28/11/2019 14:15h

7 días, 6 horas y 57 minutos ha invertido «Gitana 17» en su ascenso atlántico desde isla sudafricana de Robben hasta el Ecuador; después de 22 días, 16 horas y 13 minutos que zarpase la flota Ultim 32/23 del puerto de Brest, en el que finalizaran esta primera edición de la regata Brest Atlantiques.

Este penúltimo tramo de 3.200 millas náuticas de la Brest Atlantiques está siendo difícil para los Ultim 32/23 por las condiciones meteorológicas, generando un efecto acordeón entre los trimaranes de la flota. Las primeras 820 millas ascendentes las cubrieron paralelos a las costas de Sudáfrica y Namibia, para después desplazarse 1.100 millas hacia el oeste y seguidamente ponerse a “escalar” en zigzag hacia el punto de paso ecuatorial.

«Gitana 17» se aproxima al paso de la Zona de Convergencia Intertropical, donde confluyen los vientos del Alisio “sur” y “norte”, situándose sobre el paralelo 5° Norte. Franck Cammas y Charles Caudrelier navegan a unos 27 nudos de velocidad con rumbo Norte, apuntando a las islas de Cabo Verde situadas a 700 millas septentrionales desde la última posición de este trimarán a las 12:00 horas de hoy 28 de noviembre de 2019.

El patrón del «Actual Leader» Yves Le Blevec no pierde de vista los movimientos del «Macif», que en 24 horas les ha recortado 95 millas al entrar en una zona de más viento que les permite progresar a más de 25 nudos; mientras que con el «Actual Leader» no supera los 20 nudos de velocidad. “… Elegimos una ruta menos eficiente, pero sabemos que, dadas las condiciones en las que navegamos, estamos definitivamente al 100% del barco, lo que también nos ha permitido ocuparnos del barco y de la tripulación para afrontar la última semana de la regata. Todavía tenemos problemas para saber cómo será el cruce con «Macif», no es imposible que se nos salga delante, ya veremos, …”; comentó desde a bordo Yves Le Blevec.