Trofeo Julio Verne «Gitana 17» espera la ventana meteorológica para lanzarse a por el récord Jules Verne Gitana ha simulado 6.000 salidas simuladas durante el periodo de espera, el 30% de los recorridos (previsiones teóricas) dan una oportunidad real para mejorar este tiempo mítico

Dury Alonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 03/11/2020 09:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos grandes trimaranes («Gitana 17» y «Sodebo Ultim 3») quieren batir el récord de la vuelta al mundo a vela con tripulación de 40 días y 23 horas establecido por el «IDEC Sport» en 2017 patroneado por Francis Joyon y sus marinos: Sébastien Audigane, Gwénolé Gahinet, Alex Pella, Clément Surtel y Bernard Stamm; y Marcel Van Triest como navegante en tierra, que hará las mismas funciones para el nuevo «Gitana 17» de Franck Cammas y Charles Caudrelier.

Con humor, Francis Joyon comentó: “Tengo envidia de ver todos los barcos que salen en unos días, entre la Vendée Globe (comenzando la novena edición el 8 de noviembre) y los multis que se encuentran en stand-by". «Sodebo Ultim 3» y «Gitana 17» están esperando el momento adecuado. Hay una hermosa ventana muy pronto para bajar en 12 o 13 días hasta cabo de Buena Esperanza. Los barcos tienen muchas habilidades, pero ¿han encontrado suficiente fiabilidad para dar la vuelta al mundo? El vuelo estabilizado será la clave. Los foils se ajustan automáticamente, el barco no se estrella y por lo tanto hay más estabilidad de vuelo. Pero por otro lado te hace tomar cantidades significativas de combustible. En 2017, a bordo del «IDEC Sport» sólo teníamos 30 litros de combustible. También tienen apéndices que son pesados y arrastran más cuando no hay viento. También es más mantenimiento y más problemas mecánicos posibles. Pero también trae grandes ventajas ya que los barcos navegan diez nudos más rápido en condiciones favorables”.

Durante el récord del «IDEC Sport» el descenso hasta Cabo de Buena Esperanza no fue tan rápido como esperaba Joyon, donde “volaron” fue en el siguiente tramo hasta cruzar el meridiano de cabo Leeuwin; trayecto que cubrieron en 5 días y 21 horas marcando un nuevo registro. Francis Joyon cree que los nuevos multicascos Ultim serán muy rápidos con vientos medios en la zona austral, y tiene claro que "Marcel es una apuesta segura. Su verdadero activo es su experiencia de la zona más fría. Tiene opiniones contundentes. Me sorprendió su conocimiento del hielo y fue una verdadera ventaja en nuestra vuelta al mundo. Hemos estado en áreas donde no habría ido por mi cuenta”.

El equipo Gitana ha publicado un vídeo en el que explican como será su intento de batir el récord de la vuelta al mundo que estableció en 2017 el «IDEC Sport» de 40 días y 23 horas. Durante días han estado simulando unas 6.000 salidas posibles. Ya han establecido el primer código para partir, en cuanto se ponga en color verde cruzaran la línea imaginaria entre cabo Lizard (Inglaterra) y el de la isla de Ushant (Francia).

Poco se sabe del «Sodebo Ultim 3», en teoría también están en modo stand-by; pero se sabe que Thomas Coville no esta muy contento con el rendimiento del barco, en concreto con los “foils”. El impacto sufrido en el “foil” de estribor durante los últimos entrenamientos en el golfo de Vizcaya durante el pasado mes de octubre les tiene preocupados.