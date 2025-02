Fuera regata, Isabelle Joschke ha finalizado hoy su primera vuelta al mundo en solitario

La vuelta al mundo a vela en solitario sin escalas ni ayuda externa traspasa a la propia regata Vendée Globe, tal como se ha visto hoy en el canal de entrada del puerto de Le Sables d´Olonne donde sus muelles estaban a rebosar de centenares de aficionados dando la bienvenida a Isabelle Joschke con en «MACSF», que tuvo que abandonar la competición el pasado 9 de enero por avería en la quilla de su velero, y que pudo solventar parcialmente durante unos diez días en el puerto brasileño de Salvador de Bahía.

Previo a la avería Isabelle Joschke navegaba en el grupo de cabeza, en el puesto 10º sobre el paralelo 45° Sur y el meridiano 35° Oeste. A 1.300 millas al noreste de Cabo Hornos, a 1.000 millas al sureste del mar de La Plata y 1.250 millas al sur de cabo Frio. Cuando le quedaban 5.800 millas para finalizar la Vendée Globe y haber navegado 21.224 millas en solitario.

Terminar entre los 10 primeros era la ambición y el sueño deportivo de Isabelle. A la pregunta "¿qué podría impedirle alcanzar esta meta?" formulada unos días antes de que saliera a dar la vuelta al planeta, respondió: "no navegar a mi ritmo, seguir el ritmo de los demás y cometer errores" .

"Era muy importante terminar esta vuelta al mundo. De hecho, no tomé la decisión de inmediato. He tenido muchas emociones a lo largo de esta vuelta al mundo y, sobre todo, durante el transcurso de mis daños, pero cuando me decidí a terminar, ¡se hizo evidente! Era muy importante terminar esta historia, para darle todo su sentido y también para recuperarme, porque la Vendée Globe no siempre es divertida. Hay momentos de gracia y momentos de desesperación. Quería demostrar que podía recuperarme, y también que todo eso no importa tanto. También es un acto de humildad, y eso era realmente importante.

Esta primera vuelta al mundo fue un encuentro conmigo misma. Pero, sobre todo, ¡me lo he pasado muy bien! Fue increíblemente duro, más de lo que pensaba. Es duro para los nervios, para la moral, muy duro físicamente. En un momento dado sentí que estaba al límite de lo que podía dar físicamente. Y también hay momentos mágicos. No hay muchos, pero son preciosos. Por el momento quiero instalarme sin proyectarme, saborear el placer de haber logrado lo que he logrado.

Estoy orgullosa porque realmente llegué hasta el final. Creo que he dado lo mejor de mí".

La próxima en arribar a Le Sables d´Olonne será la británica Sam Davies con el «Initiatives-Cœur», que al igual que la francoalemana Isabelle Joschke navega fuera de regata por avería de quilla en su embarcación antes del océano Índico; que tuvo que reparar su IMOCA en el puerto de Ciudad del Cabo.

A las 13 horas de hoy miércoles, 24 de febrero de 2021, navega en el Golfo de Vizcaya cuando le faltan 250 millas para llegar a Le Sables d´Olonne.

El mensaje enviado por Sam Davies desde a bordo describe cómo ha realizado la aproximación a la zona de Finisterre y entrada en el Golfo de Vizcaya:

"Estoy escribiendo esto tumbada en mi pouf, es una noche nublada y «Initiatives-Cœur» está negociando su camino a través de un mar muy caótico. Estamos a 50 millas al suroeste del Cabo Finisterre, y nos dirigimos a sotavento hacia este famoso cabo que marca la entrada al Golfo de Vizcaya.

La previsión de viento en los archivos era de 30-40 nudos. Como mi anemómetro ya no funciona, no sé exactamente cuál es la fuerza del viento en este momento. Eso es probablemente algo bueno, porque da menos miedo no saberlo... Igual que me alegro de que esté oscuro para no ver el tamaño real de las olas. Dicho esto, puedo sentir la fuerza de las olas en los movimientos de mi barco, y también puedo sentir que no están realmente bien organizados. Una ola rompió contra el lateral del barco en la cabina.

Tengo mi foque de tormenta y tres rizos en la vela mayor, que es la configuración de velas más pequeña, pero aun así surfeamos regularmente las olas a más de 20 nudos. ¡Aquí la noche está bastante loca!

Espero poder superar las peores condiciones en 5 o 6 horas, pero no podré relajarme, ya que estaré en una zona con mucho tráfico de barcos de pesca, por lo que tendré que estar alerta toda la noche".

De los dos participantes que quedan en regata, la francesa Alexia Barrier se encuentra a 300 millas al oeste de Oporto en una zona de transición meteorológica que no le permite avanzar como le gustaría con el TSE-4myplanet; “… me muevo como una tortuga”. Se encuentra a 600 millas de la llegada de Vendée Globe y 340 millas para llegar al Golfo de Vizcaya.

"El dolor en la espalda sigue ahí, pero todavía consigo maniobrar, sólo tengo que tomarme mi tiempo. El frente se ha ido, anoche trasluché y normalmente tendría que tomar un rizo, pero estoy esperando un poco, estoy espaciando un poco las maniobras para tener tiempo de tomar un respiro. El frente pasó anoche y tuve un viento muy variable que iba de 10 a 25 nudos de forma bastante errática. Ahora mismo es suave, tengo un viento de 12 nudos del ONO. Tengo el J2 y dos rizos, pero me estoy tomando mi tiempo para izar alguna vela. Estaba esperando la sesión de radio, ahora voy a desayunar y luego me pondré a trabajar. Tardaré al menos 30 minutos en tomar el siguiente rizo, mientras que normalmente tardo la mitad de ese tiempo. ¡Yo no juego con el reloj!

No puedo usar el pedestal de los winches, así que los giro con las manivelas de una manera más convencional, muy suavemente, ¡como una tortuga! Y lo estoy consiguiendo, está funcionando. Estoy a menos de 600 millas de la meta, es motivador”.

Más temas:

Vela

Naútica