ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE François Gabart líder a medio camino de Guadalupe con el «Macif» Le restan 1.600 millas para Pointe-à-Pitre, seguido muy de cerca por el Ultime “IDEC Sport”

Dury Alonso

Actualizado: 08/11/2018 19:24h

“Realmente no está mal. Estoy feliz con lo que hice en la noche. Luche duro para hacer avanzar el barco, no esta mal porque me reposicioné. Fue un poco más complicado porque no tenia demasiado viento al encontrarme en la prolongación del frente que permite descender hacia los vientos alisios… no me relajaré, pero tampoco gastare energía innecesariamente…”; palabras de Gabart desde a bordo del “Macif” cuando lleva más de cuatro días de intensa regata tras zarpar de Saint-Malo el pasado domingo. Al que tan solo le sigue de cerca Francis Joyon con el “IDE Sport”, ahora separados por 115 millas, aunque hubo momento de tan solo 20 millas. Una buena referencia si tenemos en cuenta que François Gabart tiene 35 años, su trimarán fue botado en 2015, y Francis Joyon ha cumplido en mayo de este año 62 años y su multicasco tocó el agua por primera vez el siete de junio de 2005. Ambos patrones poseen récords estratosféricos de vuelta al mundo establecidos en 2017; en solitario, Gabart invirtió 42 días, 16 horas, 40 minutos y 35 segundos; y con tripulación Joyon lo ha dejado en 40 días, 23 horas y 30 minutos. Ademas son los supervivientes de la Clase Ultim en esta edición de la Route du Rhum tras las duras condiciones de viento y mar al paso por el golfo de Vizcaya, que han pasado factura al “Maxi Edmon de Rothschild”, rotura del flotador estribor del retirándose en el puerto de A Coruña, al “Sodebo Ultim” de Thomas Coville y el vuelco del “Maxi Solo Banque Populaire IX” de Armel Le Cléac’h.

En la Route Du Rhum de 2014 hubo 27 retirados, la mayoría durante los tres primeros días de regata. Ayer miércoles solo se habían producido oficialmente tres abandonos de un total de 123 participantes en la Route du Rhum 2018, los de Louis Burton (IMOCA-Bureau Valley: vía de agua en la caja de un foil), Sébastien Josse (ULTIMATE-Maxi Edmond de Rothschild: perdida de la proa del barco de estribor) y Samantha Davies (IMOCA-Iniciativas Corazón: problemas estructurales en el casco); a lo que hay que sumarle el vuelco del “Maxi Solo Banque Populaire IX”, las desarboladuras del IMOCA 60 “Monin” de Isabelle Joschke, del Class 40 “Narcos México”, el trimarán “Team Vent Debout” y el embarrancamiento del monocasco de 50 pies “C' La Guadeloupe” en las islas Sept (norte de la Bretaña). Lo cual indica que los marinos solitarios que compiten en esta transoceánica se preparan a fondo.

Alex Thomson marca el ritmo entre los IMOCA 60 con su barco “Hugo Boss”, lleva prácticamente el liderazgo desde casi el inicio de la regata. Siempre en decisiones extremas, no dudando en una ruta lo más occidental posible, ciñendo con vientos de proa de 40 nudos hasta que tomo la decisión de virar hacia el sur cuando estaba a 390 millas al noroeste de cabo Finisterre, y a 200 millas de “PRB” de Riu que marchaba en segunda posición después de 200 millas desde la salida y 44 horas de pantocazos. A Thomson le han salido las cuentas, en el parte de posiciones de las 16:45 horas de hoy, es primero entre los OPEN 60 cuando navega por el oeste del archipiélago de Madeira y tiene a una ventaja lateral de 70 millas sobre el segundo “SMA” y el tercero “PRB”.

Lalou Roucayrol, en la cola de la Clase Multi 50, pisa a fondo el acelerador su trimarán “Arkema” tras su parada técnica en Oporto; navega cerca de las costas marroquís mientras que los dos primeros, a más de setecientas millas al noroeste de su posición, están a punto de alcanzar las Azores; y el tercero Armel Tripon ha dejado por popa Madeira con el “Reaute Chocolat”. Posiciones dispares que en las próximas horas se verán alteradas con la llegada de fuertes vientos del oeste en Azores, y el reforzamiento de vientos favorables para Tripon y Roucayrol.

Casi sobre los mismos pasos que los IMOCA, la flota Class 40 también ha buscado rutas en poniente para después dirigirse hacia el suroeste. Yoann Richomme, habitual del circuito de monotipos oceánicos Figaro, es el enfant terrible para el británico Phil Sharp; el galo vuela en cabeza con su nuevo barco “Veedol – AIC” diseño Lombard cuando están a poco de cruzar hacia el sur el paralelo de Lisboa. Aymerci Chapellier es tercero con el “Aina Enfance & Avenir”, y el veterano Kito de Pavant cuarto con el “Made Midi” a 75 millas.

En la lista de abandonos ha entrado Fabrice Payen, que anuncio esta mañana que su velero “Team Vent Debout” desarboló, el mástil se partió por rotura del obenque de estribor. En ese momento, segundo de la clase Rhum Multi, navegaba a unas 230 millas al oeste de Portugal con tres rizos en la mayor y un foque tres. Las condiciones de viento se han calmado a unos 20 nudos de intensidad, y está pendiente de que dirección tomar, si hacia un puerto portugués o español rumbo tomar a motor. Mientras que en la Clase Rhum Mono Sidney Gavinet tiene una ventaja de doscientas millas con su monocasco “Café Joeux” sobre el segundo.