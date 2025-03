Franck Cammas y Charles Caudrelier ganan la primera edición de la Brest Atlantiques

El pasado 5 de noviembre se dio la salida de la “Brest Atlantiques”, una regata transoceánica con recorrido de 14.000 millas norte – sur - norte por el océano Atlántico, y con puntos de paso obligados en las islas brasileñas de Cagarras y la de Robben en Sudáfrica; en la que participaron una flota de cuatro Ultim 32/23, lo cuales tienen previsto competir en una futura regata vuelta al mundo en solitario, sin escalas, ni ayuda externa.

Navegando en A Dos es como se disputa la regata “Brest Atlantiques”, y un tercer tripulante como reportero a bordo elaborando información escrita, de audio y vídeo; así que los ganadores de esta primera edición Franck Cammas y Charles Caudrelier con el «Gitana 17» han contado con Yann Riou.

A las 10:24:46 horas de este miércoles, 4 de diciembre de 2019, cruzaba la línea de llegada en Brest el «Gitana 17» después de 28 días 23 horas 24 minutos y 46 segundos de navegación iniciada el 5 de noviembre, acumulando 17.084 millas sobre la ruta establecida, y a una velocidad media de 24,57 nudos. Franck Cammas y Charles Caudrelier han recorrido más de 3.000 millas sobre la ruta directa, y tuvieron una parada técnica de 13 horas y 20 minutos en Salvador de Bahía para reparar la orza del casco central, que se daño a la altura de las islas de Cabo Verde cuando se dirigían hacia el hemisferio sur.

Los actuales patrones del «Gitana 17» se incorporaron al Equipo Gitana - Edmond de Rothschild a finales del mes de abril de este año, y en cuatro meses han ganado las regatas Fastnet Rock y la Brest Atlantiques. Durante los cuatro meses previos a su primera regata, Franck Cammas y Charles Caudrelier se implicaron al cien por cien para que este maxi trimarán, botado el 17 de julio de 2017, ofreciese todo su potencial cuando fue concebido para “volar sobre los océanos” y que diseñó el arquitecto naval Guillaume Vedier junto la oficina técnica del propio equipo dirigida por Pierre Tissier.

Para Fran Cammas: “… fue una regata difícil, hubo altibajos, pero fue bien. Con Charles, tuvimos éxito, es genial. Luchamos de principio a fin, siempre estábamos felices de tener a nuestros rivales muy por detrás. Nuestra complicidad ha funcionado, mano a mano, Charles fue realmente bueno, estoy encantado, hicimos un buen dúo”.

En palabras de Charles Caudrelier: “Las últimas horas fueron largas, con poco viento, esperamos un poco para llegar en el momento adecuado, tener un pequeño espectáculo y compartirlo con más gente. Es hermoso, esta costa es sublime, me encantó la última noche, porque fuimos a todos los lugares donde aprendí a navegar, fue divertido pasar el rato en la esquina de la Bretaña. Estoy enamorado de este barco, desde el primer día, me encanta, nunca me he divertido tanto, todos los días, quiero navegar en él. Creo que podemos decir que es el barco más hermoso del mundo, es el primero que fue diseñado para volar en alta mar, es simplemente mágico”.

Volar si que vuela el «Gitana 17», con vientos medios y ligeros es impresionante como navega tan solo solo apoyado en los foils. Franck Cammas y Charles Caudrelier se permitían el lujo de acelerarlo o decelerarlo en función del ángulo e intensidad del viento, un comportamiento que les generó unas prestaciones muy por encima de sus rivales en el tramo Ecuador – Brest.

