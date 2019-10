Vela aventura Francis Joyon hacia el lejano oriente con el «IDEC Sport» Busca establecer nuevos récords, como mejorar el suyo entre Port Louis en la Bretaña y Port Louis en isla Mauricio, en el sureste asiático y la famosa ruta de los clíperes entre Hong Kong y Londres

Dury Alonso @DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 01/10/2019 14:54h

Francis Joyon a bordo del maxi trimarán «IDEC Sport», actual poseedor del récord Trofeo Julio Verne en 40 días y 30 horas, partirá en breve de Francia para recorrer miles de millas entre los meses de noviembre de este año y marzo del próximo. Primero a por el récord de entre el puerto bretón de Port Luis y el mauriciano de Port Louis; 10.300 millas náuticas por los océanos Atlántico e Índico salvando Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, ruta en solitario sobre la que estableció un registro de 26 días, 4 horas y 13 minutos en el año 2009. "Este es una ruta difícil", admite Francis. "El barco es muy exigente y nunca es fácil cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Me sigue gustando navegar solo y es muy satisfactorio. Este recorrido me motiva. Es el comienzo de la vuelta al mundo hasta la punta de Sudáfrica. La navegación en la zona meridional del océano Índico no es muy conocida por los marineros modernos. Lo probé hace diez años y no fue fácil. ".

El equipo del maxi trimarán «IDEC Sport» ha vuelto a configurarlo para la navegación en solitario, al mínimo peso posible como retirar del interior las literas y vuelto a instalar la famosa bicicleta conectada para poder aplicar más fuerza a los winches, en especial el de la escota de la vela mayor. "Seguimos trabajando duro para simplificar los sistemas y hacerlo lo más ligero posible. Lo difícil es conseguir los detalles correctos, ya que hemos estado buscando los materiales más resistentes, que sean lo más ligeros posible, en particular para la jarcia de labor. Sobre todo, hemos estado tratando de asegurar su fiabilidad teniendo en cuenta las enormes distancias que vamos a cubrir".

La segunda parte del programa IDEC Sport será de establecer récords con tripulación. Un primero entre isla Mauricio y Ho Chi Minh (Vietnam), una ruta de 4.010 millas en dos tramos bien diferenciados, las primeras 2.900 millas directas serán el océano Índico entre Port Louis (isla Mauricio) y el estrecho de Yakarta, y las restantes 1.110 millas sinuosas desde este punto hasta Ho Chi Minh por el mar de China meridional. Y el segundo, sobre las mismas aguas, de 880 millas entre Ho Chi Minh (Vietnam) y Shenzhen (China). Para lo cual Francis Joyon contará a bordo con Bertrand Delesne, el capitán del barco, Corentin Joyon y Antoine Blouet, que han estado preparando el barco, junto con el fiel marinero Christophe Houdet y Bernard Stamm, si sus viajes en el Ártico lo permiten.

Cerrará su temporada con la legendaria Ruta de los Clíperes entre Hong Kong y Londres. Ahí Joyon sí tiene que mejorar el actual récord, que, en febrero de 2018, Giovanni Soldini estableció en 36 días, 2 horas y 37 minutos con el trimarán MOD70 «Maserati» y su tripulación integrada por Guido Broggi, Sébastien Audigane, Oliver Herrera Pérez y Alex Pella, a una velocidad media de 17; mejorando en 5 días y 19 horas el de Lionel Lemonchois en 41 días, 21 horas y 26 minutos con el maxi catamarán «Gitana 13» a una velocidad media de 15,23 nudos.

"Giovanni ha conseguido una notable actuación contra el tiempo establecido por Lionel con un catamarán de 33 metros de eslora. Se necesitaron 36 días, 2 horas y 37 minutos para llegar al Puente de la Reina Isabel II en Londres. El listón se ha colocado muy alto", concluyó Francis.