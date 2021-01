Vendée Globe La flota en el embudo de las Azores Situación estresante con la intensidad del viento, sube y baja entre los 14 y 28 nudos. Charlie Dalin deseoso de amurarse a babor. La fatiga está muy presente después de 75 días de regata

Los peajes finales en la ruta Vendée Globe se cobran siempre sus tributos, es la jornada 75 -cuando son las 12:00 horas del sábado 23 de enero de 2021- con la flota apretándose para pasar por el embudo meteorológico situado en el sureste del archipiélago de las Azores.

Además de que se estrecha el camino cuando están a 1.450 millas de Le Sables d´Olonne las intensidades del viento están produciendo un rompe piernas en el ritmo de los solitarios a bordo, como gráficamente comentaba esta mañana el alemán Boris Hermann en tercera posición: “Anoche estuve con un gennaker pequeño con un rizo, la brisa subía y bajaba. Acabo de tener 28 nudos, pero he bajado a 19 nudos y todavía está muy oscuro. Voy a tener que trasluchar, pero estoy esperando el archivo meteorológico de la mañana para saber qué voy a hacer. Voy a ver dónde están los demás también. Puedo hacerlo ahora que son las 0800 UTC. No he dormido mucho, pero estoy bien.

Hay grandes calmas, es bastante estresante, de 14 a 28 nudos, acabo de cruzarme con el CMA CGM Fort Fleur Depee (portacontenedores que se dirige a Pointe-à-Pitre, Guadalupe), van hacia el suroeste a 20 nudos. CMA CGM es uno de mis patrocinadores. ¡Se acercaron a saludarme, así que fue genial, estaban a una milla de distancia, encendieron sus focos y me saludaron desde la cubierta! Estaba oscuro, la luna sólo está presente en la primera parte de la noche, actualmente tenemos 12 horas o más de oscuridad, a diferencia de lo que ocurre en el sur, donde navegamos con la luz todo el tiempo, excepto unas pocas horas”.

Charlie Dalin sigue líder con el «Apivia» a pesar de los reiterados envites del «Bureau Vallée 2», pero el patrón arropado por François Gabart no se inmuta lo más mínimo. “Las velocidades siguen siendo altas, con el «Apivia» acariciando los 18,2 nudos de media durante 4 horas, empujado por un flujo del SW de 15/20 nudos. El viento está -todavía- amurado a estribor (viento que viene de la derecha) no permitiéndome sacar toda la quintaesencia de potencia de su foiler. De momento sigo navegando con el «Apivia» al mismo ritmo que de costumbre.

Vamos a tener que decidir el momento adecuado para iniciar el sprint. Pero por el momento, sigo navegando a un ritmo constante, ¡pero es normal, vamos a decir! Es cierto que estoy empatado con Louis, y Boris no está muy lejos... El final parece que será bastante reñido”.

Armel Le Cléac'h, ganador de la última edición Vendée Globe en 74 días 3 horas 35 minutos y 46 segundo, y récord, ha dicho que el final de esta edición va a ser un emocionante sprint final tanto para los que están en tierra como observadores como para los marinos en el mar: “Al final, todo se va a reducir a esta parte final... Va a ser un juego con maniobras a realizar, viradas a realizar y elecciones de velas importantes. Por supuesto que va a ser complicado y es un escenario que no imaginábamos necesariamente al principio... El final de una regata transatlántica del tipo al final de una etapa de la Solitaire du Figaro, con un ritmo de sueño aún más agotador. Además, tendrás que aguantar mentalmente. Según la experiencia de Charlie en su «Apivia», eso puede ayudarle, ya que hasta la línea de meta hay que luchar mucho".

Otro espectador de excepción es Sébastien Josse, navegante de gran talento en todo tipo de barcos (Mini 6.50, Figaro, IMOCA, Ultime), con tres Vendée Globe a sus espaldas, analiza la cabeza de la flota como asesor meteorológico de los directores de regata de esta 9ª Vendée Globe. Unas palabras instructivas, unas experiencias reales, lo suficiente para meterse en la cabeza de los navegantes en solitario que compiten por la victoria en Les Sables d'Olonne.

“A este nivel de la regata, o se pasa o se rompe, seguro que habrá algunas decepciones, más que en ediciones anteriores. Lo cierto es que los patrones que encabezan la flota tienen la capacidad de poner el listón aún más alto, todos ellos saben que la victoria está a tiro de piedra. No tienen más remedio que ir a toda pastilla, entrar en una intensidad de Fígaro, estar en la vanguardia en todo momento. Por supuesto que miran por el retrovisor, debe estar pensando todo el tiempo.

La fatiga está muy presente en el cuerpo después de 75 días de regata. Todos ellos han experimentado un increíble yoyó emocional y problemas técnicos. El reto es ganar y es obvio que piensan en ello todo el tiempo. Ya están pensando en cómo se van a acercar a la meta. Hoy, ya no tienen la misma capacidad física, el cansancio es profundo. Y durante los próximos cinco días, habrá que hacer frente a muchas dificultades: la barrera del Cabo Finisterre, los pescadores, la corriente, el mar agitado. Eso añade un parámetro más y no el menor, por no hablar de la elección de las velas y las maniobras. Al fin y al cabo, tienen muchos más problemas que tratar que en el Sur profundo. Van a aguantar, por supuesto, pero ya no tienen el mismo jugo. Son deficientes en vitaminas. Si hoy hiciéramos una prueba física a los patrones, todos se sorprenderían de su estado.

Por experiencia, sé que no quieres que te contaminen desde fuera. Por ejemplo, un cuarto de hora de sesión de radio le impide estar al 100% en el trimado. Puede haber minutos cruciales que permitan que las cosas salgan bien o no. Todo el mundo quiere no tener nada que reprochar, no perderse nada, sobre todo porque cuando uno está cansado, necesita anticiparse. Hay que imaginar que, al igual que los pilotos de F1 o de acrobacia aérea, tienen el escenario en la cabeza todo el tiempo”.