Défi Atlantique La flota del Défi Atlantique Class 40 apunta a las Azores Regata transatlántica de 3.512 millas náuticas desde isla Guadalupe hasta La Rochelle

El sábado, 23 de marzo de 2019, la flota partió del puerto caribeño de Pointe-à-Pitre hacia el luso de Horta en las islas Azores, para afrontar la etapa más larga de 2.214 millas; que tras 16 horas de regata ya navega al noreste de la isla de Guadalupe con rumbo Norte/Noreste. Tirando de la misma el Class 40 AÏNA ENFANCE & AVENIR del patrón Aymeric Chapellier; acompañado por los tripulantes Eric Quesel y Rodrigue Cabaz.

Los españoles Alex Pella, a bordo del «Made in Midi» en A Dos junto Kito De Pavant, y Pablo Santurde en el equipo de «Lamotte – Module Création»

Hay que matizar que el reglamento de esta regata permite a los equipos varias configuraciones de tripulación a bordo de los Class 40, pero como mínimo será en A Dos; caso del Made In Midi tripulado por Kito de Pavant y Alex Pella; o del equipo de Lamotte – Module Création donde navega el cántabro Pablo Santurde del Arco. Pero como ben dice Kito de Pavant, lo que cuenta es el resultado final ya que la diferencia entre una tripulación de A Dos a una completa se equilibrará con el paso de los días; aquellas en las que hay más manos para trimar velas serán rápidos al principio, pero también tienen más peso a bordo frente a las tripulaciones más reducidas. Al final el ganador será el que menos tiempo acumule en las dos etapas.

“Estoy super contento de estar aquí junto a Kito, ya que conociéndolo sé que va a ser muy intenso. Como anécdota, hay que contar que estoy justo en el pantalán donde hace cuatro años gané la Ruta del Ron, en Guadalupe. Me han venido recuerdos muy bonitos y buenas sensaciones. Está siendo un momento muy emotivo. Pero desde ya voy a centrarme en el reto que tenemos por delante y a disfrutarlo”, comentaba Alex Pella antes de zarpar. “previo a la salida, junto con Kito hicimos una pequeña navegación para conocer el manejo del barco, y rápidamente me encontré en mi elemento. Kito conoce su barco de memoria, y estoy aquí para seguir sus instrucciones.

"Los Class40 han evolucionado mucho en muy poco tiempo. Los barcos son cada vez más rápidos, más y más difíciles también. Hay al menos 10 posibles ganadores en este desafío atlántico. Es muy emocionante estar aquí. La ruta es absolutamente genial. Es un verdadero reto para la navegación. Llegar a Horta es una ventaja añadida porque, como todos los navegantes, amo esta isla”.

Pella no ha escatimado elogios para con Pablo Santurde, rival y amigo en esta regata: “¿Quién no ama a Pablo (Santurde)? Es un verdadero amigo, a quien veo regularmente. Nuestras mujeres son amigas y me enorgullece decir que fui yo un poco quien puso el pie en el estribo de Talés II. ¡Pablo tiene el toque mágico! Cada vez que compite en los Class 40 gana”. Como ha si se refleja en su currículo, contando victorias en la regata del Canal de Normandía (¡dos veces!), Caribe 600 (¡dos veces!), Campeonato del Mundo Class40, Vuelta a las islas de Gran Bretaña e Irlanda, Copa del Atlántico ... y un hermoso segundo lugar en la Transat Jacques Vabre 2013 con un ... Alex Pella.

Esta madrugada, domingo 24 de marzo de 2019, el AÏNA ENFANCE & AVENIR tiene una ventaja de 4,4 millas respecto al segundo clasificado; navegando a una velocidad superior a los diez nudos, en algunos momentos un nudo más rápido que sus rivales, debido un viento de levante de unos 18 nudos de intensidad, con rachas que superan los veinte nudos; régimen de vientos que se mantendrán durante los próximos días, acompañados de chubascos, debido al reforzamiento del anticiclón de las Azores en su frente meridional. Y los marinos españoles Santurde (Lamotte – Module Création) y Pella (Made in Midi) marchan en el cuarto y sexto puesto respectivamente, con tan solo 2,5 millas de separación.