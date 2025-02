El estrés de la flota al paso por Finisterre

La guerra entre los IMOCA con “hidroalas” y los que llevan derivas laterales sigue tras 44 horas de la novena edición Vendée Globe iniciada el pasado domingo 8 de noviembre en Le Sables d´Olonne.

Ayer la flota se fue concentrando en el noroeste de Galicia durante doce horas hasta la medianoche, formándose una melé que se rompió antes del amanecer de este martes. Los IMOCA posicionados más a poniente no dudaron en volver a virar al oeste, un grupo de 14 OPEN 20 voladores a excepción del «Banque Populaire X» que patronea la joven Clarisse Cremer. Thomas Ruyant es la punta de lanza con el «LinkedOut» con una ruta más septentrional, al que le sigue por sotavento Armel Tripon a bordo del «L'Occitane en Provence». Y en tierra de nadie el «Hugo Boss» de Thomson que parece que no acaba de encontrarle el punto de velocidad de su nuevo IMOCA 60.

Más de cien millas al sur del grupo norte, Jérémie Beyou a la caña del «Charal» es el líder de toda la flota Vendée Globe situado al oeste del Dispositivo Separación Tráfico Marítimo. Mientras que por tierra es Jean Le Cam es segundo con su OPEN 60 «Yes We Cam!», al que le sigue a dos millas el cuarteto: «V And B Mayenne» de Maxime Sorel, «OMIA - Water Family» de Benjamin Dutreux, «Groupe APICIL» de Damien Seguin y el «CORUM L'Épargne» de Nicolas Troussel como emboscado entre estos IMOCA que no llevan hidroalas; para Troussel: “La situación meteorológica en los próximos días no es fácil. En este momento, estamos en un viento muy cambiante en fuerza y dirección, debemos salir de este viento sur-sur-este en Cabo Finisterre y luego ponernos en marcha durante el día. Voy a estar preparado para un viento más fuerte en el frente que pasa. Es una situación meteorológica muy complicada” .

Por la misma que Le Cam, el español Dídac Costa se aproxima a la costa llega con el «One Planet One Ocean», único IMOCA que no lleva ni hidroalas ni derivas laterales. Costa prefirió desmontar las derivas para poder reducir peso en su OPEN 60, y por ahora navega en el puesto 12 de la general.

Las averías de los “hook” traen de cabeza a algunos patrones. El primer perjudicado fue Fabrice Amedeo con problemas en el mástil del «Newrest - Art & Fenêtres» retornando al puerto de Le Sables d´Olonne para reparar. Durante la noche del lunes Thomas Ruyant reportaba problemas con uno de los “hook” a bordo del «LinkedOut», que intentaría hacer una reparación más completa cuando las condiciones meteorológicas fuesen más favorables. Y Arnaud Boisisères, «La Mie Câline - Artisans Artipôle», también tiene problemas: “… desde ayer no puedo arriar un genaker pequeño, sigue enrollado, pero es como llevar una gran salchicha en proa. He intentado hacer varios zigzags para intentar que se desenganche, otra solución sería subir al mástil, veremos cómo lo solucionó…”.

Un “hook” está pensado para eliminar la tensión de las drizas cuando las velas están izadas, el sistema esta formado por dos piezas que se enganchan entre ellas y se libera mediante un cabo que baja a cubierta. Esto es una evolución de lo que hace más de treinta años se utilizaba en los barcos vuelta al mundo Whitbread como el «Fortuna Extra Ligths», que en el caso de las drizas a proa del mástil se utilizaba un estrobo de cable galvanizado que enganchaba un tripulante al que se le subía hasta el tope del mástil; y que después se podía libera el mosquetón mediante un cabo que también llegaba a cubierta.

