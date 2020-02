Vendee Globe El equipo del «PRB» apura los trabajos de astillero para que vuelva al agua en abril Kevin Escoffier quiere participar en regatas transatlánticas antes de la vuelta al mundo a vela en solitario Vendée Globe. Loïc Féquet se une al equipo de regatas del IMOCA 60 «PRB»

Dury Alonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 12/02/2020 08:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mas de cuatro mil millas de entrenamiento en el océano Atlántico de costa a costa; 6.440 millas en solitario: 3.440 millas en la regata Brest – Charleston y 3.000 millas en la New York – Vendée; y unas 600 millas durante Le Défi Azimut en Lorient. Es el plan que tiene Kevin Escoffier para esta temporada a bordo del OPEN 60 «PRB» antes de tomar la salida el próximo 8 de noviembre en la novena edición de la vuelta al mundo a vela en solitario ni ayuda externa Vendée Globe.

El marino de cuarenta años tuvo una temporada brillante durante el pasado año 2019 cuando se puso al mando del OPEN 60 tras la marcha voluntaria de Vincent Riou del equipo PRB afinales de 2018. Escoffier logró el segundo puesto en A Dos durante la regata Défi Azimut reservada para los IMOCA 60 y en la Transat Jacques Vabre repitió posición en la misma Clase también con Nicolas Lunven. Rematando la sesión con una navegación de vuelta a Francia desde Salvador de Bahía (Brasil) para acumular más de cuatro millas de navegación en solitario, las cuales le han permitido cualificarse (mínimo 2.000 millas náuticas) para la Vendée Globe 2020 – 2021; así como poder conocer más en profundidad las prestaciones del monocasco «PRB»: “he podido asegurarme de que soy capaz de manejar las cosas a bordo solo, con la ayuda de mi equipo de tierra a veces, pero por supuesto eso me da más confianza en mí mismo y en el barco para el futuro. Era necesario crear esta confianza con vistas a la temporada de 2020 y en particular de la Vendée Globe. Además de eso, me he divertido mucho navegando y eso también es muy importante”.

Fiabilidad, rendimiento y ergonomía han sido las consignas del equipo técnico del «PRB» durante los meses de astillero ubicado en el puerto de Port-la-Forêt donde Kevin Escoffier se ha implicado desde el primer minuto, es ingeniero en mecánica, especializado en materiales compuestos y estructuras. Los diez años que estuvo como director de la oficina de diseño del equipo Banque Populaire lo ha aplicado en todas las mejoras previstas a realizar en el OPEN 60, velero del año 2010 diseñado por el estudio de ingeniería VPLP (Van Peteghem y Lauriot-Prévost) y arquitecto naval Guillaume Verdier. ¡Podría hablar durante horas sobre los aspectos técnicos de los barcos! Por lo tanto, era obvio para mí implicarme completamente en los trabajos de astillero y estar con el equipo para seguir todos los proyectos. Además del tradicional chequeo completo al final de la temporada, se han hecho algunas modificaciones importantes en el «PRB». Entre ellas se encuentran el refuerzo de la estructura para soportar el trabajo de los foils, la ampliación del techo de la bañera del barco, así como un nuevo plan de velas. Los cambios en los accesorios y la electrónica también completan la "lista de cosas por hacer". Estamos a tiempo. El barco está siendo lijado. Hemos hecho refuerzos en el fondo del casco y en la cubierta. Las modificaciones de la cabina en la bañera también se han hecho. Ahora nos quedan algunos detalles"; comentó Kevin Escoffier.

Además, han reforzado el equipo con la incorporación del marino Loïc Féquet, con una larga experiencia en los Multi Clase 50 y los monocasco Class 40: "Quería que Loïc se uniera a nosotros ya que tiene un doble perfil. Es un buen técnico, pero también es un muy buen marino. En el pasado, ha hecho bastantes Multi50s y Class40s. Para preparar un barco no hay nada como tener a estas personas a bordo ya que saben cómo identificar los puntos de bloqueo. ¡Estoy muy contento de que haya aceptado esta oferta!

El próximo 10 de mayo comenzará la Transat CIC, más conocida como la Transat Inglesa, una transatlántica entre los puertos de Brest (Francia) y Charleston (EE.UU.); regata en la que competirá parte de la flota IMOCA de la Vendée Globe. Kevin Escoffier: "Es muy importante para mí participar en la Transat, ya que lo que me falta en comparación con algunos de mis rivales es la experiencia de navegar en solitario, lo que es aún más importante en una regata. Tengo que estar lo más preparado posible para la vuelta al mundo y nunca se aprende tan bien como en las regatas”. Y el 16 de junio de este año estará en la salida de la Transat New York – Vendée – Les Sables d´Olonne.