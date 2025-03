La edición 20-21, la que más regatistas han finalizado la Vendée Globe

Dar la vuelta al mundo a vela en solitario, sin paradas ni ayuda externa, dejando por babor los cabos de Buenas Esperanza, Leeuwin y Hornos se resume en dos palabras: “Vendée Globe”; la única regata reservada para los marinos en solitario a bordo de los veleros OPN 60 IMOCA.

Un sueño que el navegante Philippe Jeantot -ganador de dos ediciones de la BOC Challenge (vuelta al mundo en solitario por etapas)- puso en marcha en 1989 con una participación de trece marinos, regata que duró más de tres meses y en la que tan solo siete finalizaron en Les Sables d´Olonne.

Ya son nueve ediciones disputadas, la última Vendée Globe ha sido en 2020-2021 con 33 marinos que cruzaron la línea de salida el pasado 8 de noviembre, finalizando 25 de ellos y 8 tuvieron que abandonar. Una edición que ha tenido los mejores porcentajes entre participantes, finalizados y abandonos; un 76% cruzó la línea de llegada y tan solo el 24% no lo pudieron lograr, cuando la media de todas las ediciones es del 57% y 43% respectivamente.

Alain Gautier es parte de la historia Vendée Globe, con 31 años ganó la edición de 1992-93 invirtiendo 110 días y 02:22 horas con el velero «Bagages Superior». Desde 1989 dirige la empresa Lanic Sport Development, especializada en la preparación y asistencia a equipos de regatas oceánicas, entre ellos a la propia Ellen MacArthur en 1999 y a Isabelle Joschke desde 2019; además de ser asesor de la organización de esta regata en temas de seguridad.

Después de la llegada de Isabelle Joschke con el «MASCF» fuera de regata por avería en la quilla basculante, que fue reparada en Salvador de Bahía; Gautier definió esta última edición Vendée Globe como una regata “memorable, inolvidable” :

“En 2012 y 2016, tuvimos dos regatas de la Vendée Globe bastante similares. Sin embargo, sí podemos comparar las dos ediciones, ya que es raro que las regatas de la Vendée Globe sean similares… Recordamos el año 2008 con la increíble remontada de Michel Desjoyeaux, la lucha en 2004 con Riou y Le Cam. Cada Vendée Globe tiene su propia historia. Pero 2012 y 2016 fueron un poco similares, con duelos al frente, entre Gabart y Le Cléac’h y luego Le Cléac’h y Thomson.Es te año, ¡no ha funcionado igual en absoluto! Tuvimos una Vendée Globe completamente nueva, sobre todo porque la lucha duró toda la regata. Nunca habíamos visto eso, con tantos barcos tan juntos. Fue genial seguirlo. Hubo oportunidades para los patrones en los que no pensamos al principio. Naturalmente, estaban los cuatro grandes favoritos (Beyou, Dalin, Ruyant, Thomson). De los cuatro, pensamos que seguramente habría uno que lograría hacer una Vendée Globe sin problemas. ¡Salvo que no ocurrió así en absoluto! Hemos tenido una Vendée Globe que puede calificarse de histórica. Solemos decir que los que están al frente siempre se benefician de las mejores condiciones meteorológicas. Pero este año no ha sido así. Es raro que el viento venga de atrás en los cuatro tramos del recorrido. ¡Ha sido una Vendée Globe memorable! Pip Hare me dejó boquiabierto con su barco del año 2000. Pero hay otros. Tengo la impresión de que, en el grupo de cabeza, sólo tres o cuatro barcos navegaban cerca del 100% de las polares: Benjamin Dutreux, Damien Seguin, Yannick Bestaven y Louis Burton. Otros navegaron de forma diferente, ya sea porque tenían problemas o por decisión propia. Cuando miras a Louis Burton, con todo lo que pasó, podría haber terminado dos días antes. Fue una Vendée Globe inolvidable. Y también hubo pocas bajas, lo cual es notable.

Jean Le Cam

Respecto a la regata que hizo Jean Le Cam a sus 61 años, luchando en el grupo de cabeza, finalizando en el cuarto puesto, ha sido una pregunta obligada para un marino como Alain Gautier; ¿si a sus 58 años se podría plantear participar en la Vendée Globe?

“¡No es la primera vez que me hacen esa pregunta! Está claro que Jean hizo algo muy impresionante, y no me refiero al rescate de Kevin, que es otra cosa. Desde el punto de vista deportivo, preparó su Vendée Globe navegando muy poco y optimizando su barco al máximo. En cuanto a la norma de la clase, pero también en cuanto a una serie de detalles, que son esenciales, especialmente en el Sur profundo. Ha tenido un comienzo de regata brillante, ayudado un poco por la meteorología, ¡es cierto! Así que eso puede hacer cosquillas a gente como yo, o como Bilou, aunque creo que Bilou dice más a menudo que yo que le gustaría volver a hacerlo. Por el momento no está en mi mente. Hay que darse cuenta de lo que es una Vendée Globe. Visto desde la orilla, es genial, hemos disfrutado siguiendo la regata. Pero todos conocemos los sacrificios. Jean lo hizo bien, porque su regata no fue fácil, ni mucho menos. Está la preparación, esos dos/tres años de tu vida en los que te centras en este objetivo. Jean, cuando ves la cantidad de trabajo que hizo -porque no tenía mucho presupuesto- ¡hacía jornadas de 12 horas 7 días a la semana! Eso es mucho compromiso y hay que quererlo. En la mente de Jean, estaba muy claro. En la mía, no está nada claro. Ya he dado mucho a las regatas oceánicas en términos de inversión y vida personal. Así que, por el momento, no forma parte de mis prioridades, pero como suelo decir -y esto hace saltar a mi mujer- ¡nunca digas nunca! “

Aspirantes por participar en la Vendée Globe hay muchos, incluso marinos que han competido en otras ediciones y que no han encontrado el tan deseado patrocinio, pero la realidad es que en las nueve ediciones celebradas sólo han finalizado 113 participantes, que restando los que han competido en varias ediciones el número se reduce a 85 marinos los que la han completado en una o varias ocasiones. Los que más veces surcaron los mares australes en solitario partiendo y finalizando en Les Sables d´Olonne fueron: Arnaud Boissières en cuatro ediciones, Jean Le Cam también con 4; con 3: Armel Le Cléac’h, Dominique Wavre, Mike Golding y Jean-Pierre Dick; y con 2 ediciones: Sam Davies, Romain Attanasio, Rich Wilson, Nándor Fa, Michel Desjoyeaux, Marc Thiercelin, Joe Seeten, Jérémie Beyou, Didac Costa, Alex Thomson, Alan Roura y Alain Gautier.

Superar las amenazas del coronavirus SARS CoV-2 y los abandonos de los favoritos.

En esta edición se ha presenciado una vuelta al mundo fuera de lo habitual, ausencia de público a lo largo del canal del puerto de Les Sables d´Olonne durante la salida y la retirada, el abandono por diferentes vicisitudes técnicas, de grandes marinos.

Jérémie Beyou fue uno de los grandes que tuvo que retornar al puerto de salida, pisando a fondo volaba con el «Charal» por las aguas del Golfo de Vizcaya hacia el océano Atlántico hasta que en la tercera jornada de la Vendée Globe se vio obligado a dar la vuelta por diferentes averías a bordo tras el impacto contra un objeto flotante no identificado; perdiendo un total de seis días sobre toda la flota cuando volvía a navegar, lentamente fue recuperando posiciones desde la cola para finalizar la regata en el puesto 13, una remontada durante las 29.728,5 millas náuticas que recorrió.

El primero en abandonar fue el de Nicolas Troussel con el «CORUM L’EPARGNE», un barco de última generación diseñado por Juan Kouyoumdjian que también despuntaba en las apuestas para podio. Pero después de ocho días de regata, el 16 de noviembre de 2020, cuando navega en el grupo de cabeza ocupando la octava posición a 300 millas del líder «Hugo Boss» y a 260 millas de las islas de Cabo Verde el mástil de su IMOCA se parte.

Nicolas Troussel confesó “Ahora me doy cuenta de que todo ha terminado... Voy camino de Cabo Verde, casi de cara al viento y con el mar de proa, así que tardaré un poco en llegar. Voy a unos 4 nudos y me quedan 180 millas. Debo haber hecho 70 millas desde que desarbolé. Sobre todo, tengo pensamientos para las personas que trabajaron, que me apoyaron y que hicieron que este proyecto existiera hoy. Personalmente me dejo llevar. Particularmente no quiero volver a la costa de inmediato y ver gente. Me tomaré un tiempo para digerir esto”.

Varios marinos consagrados, que incluso navegaron en estos novísimos diseños, presagiaban que la utilización de inmensos foils pasarían factura por los violentos impactos contra las olas en rumbos abiertos, además del ruido ensordecedor en su interior, produciendo un cumulo de estrés inducido con alto grado pernicioso para un navegante solitario.

La flota apuntaba al paso del Ecuador hacia el hemisferio sur, con Alex Thomson desbocado por romper su propio récord entre Les Sables d´Olonne y el paralelo de máxima circunferencia -en la edición de 2016-2017 invirtió 9 días y 07:03 horas-, pero en esta de 2020-2021 llegó 24 horas más tarde que su propia marca y tras su estela, el 19 de noviembre de 2020, le perseguían los cazadores «LinkedOut», «Apivia», «Yes We Cam», «PRB», «Bureau Vallée 2», « Seaexplorer - Yacht Club De Monaco», «Maître CoQ IV», «Initiatives - Coeur», «OMIA - WATER FAMILY», «ARKEA PAPREC» y «GROUPE APICIL»; de los cuales tres no llevaban “hidroalas”.

Poco a poco fueron apareciendo escenas, situaciones, que presagiaban una Vendée Globe atípica. Días antes de iniciarse la regata circularon muchas declaraciones sobre rebajar los 74 días que estableció Armel Le Cléac’h de 74 días y 03:35:46 horas. El más escandaloso, como siempre para calentar y crear presión contra sus rivales, fue Alex Thomson que afirmó que se podría hacer en 67 días. Una semana menos son muchos días que restar, como ha dicho Mike Golding sobre el patrón del «Hugo Boss»: “Funcionará para él o se equivocará catastróficamente. Todos sabemos que eso es lo que es Alex, un tipo de todo o nada. No hay nada de malo en eso, sabemos que es un jugador y que la gente estará observando su progresión porque de las 20.000 millas que dice que ha entrenado en ningún momento han sido contra sus rivales. De alguna manera se ha alejado del núcleo de la actividad de la IMOCA y se ha centrado totalmente en la Vendée Globe... hablar de poner todos sus huevos en una cesta, bueno, eso es lo que ha hecho”.

Es la decimoctava jornada de la vuelta al mundo en solitario el líder Charlie Dalin alcanzaba los cuarenta rugientes en el sur Atlántico con el «Apivia», mientras que Alex Thomson se hundía en la octava plaza porque el «Hugo Boss» empezaba a resquebrajarse su interior en la zona de proa. Situación que el patrón británico aprovechó para obtener réditos mediáticos con una parafernalia de materiales para reparar lo irreparable enviando videos del alcance de la avería, como si fuera una serie televisiva al más puro estilo de las aventuras de Sherlock Holmes, cuando estaba a 2.165 millas de Ciudad del Cabo, puerto muy conocido por el veterano Thomson por sus reiteradas arribadas vuelta mundistas, pero la realidad es que tuvo que abandonar la regata y amarrar en el puerto sudafricano el 2 de diciembre de 2020 su preciado velero de siete millones de euros.

Dídac Costa

El tercer abandono, y el más crítico, se produjo el 30 de noviembre cuando Kevin Escoffier tuvo que disparar la radio baliza de socorro del «PRB», en ese momento su velocidad era de 27 nudos, encontrándose en tercera posición tras el «Apivia» y el «LinkedOut». A bordo tenía una vía de agua incontrolable y su barco se partía en dos para hundirse en cuestión de minutos; tiempo justo para que Escoffier se pusiese el traje de supervivencia, lanzar la balsa salvavidas al agua y subirse a ella en el menor tiempo posible, y esperar en medio de un mar embravecido que alguien le rescatase con vida: “No tuve tiempo de hacer nada. Solo pude enviar un mensaje a mi equipo, "Me estoy hundiendo. Esto no es una broma. AUXILIO. Salí del barco, me puse el traje de supervivencia lo mejor que pude. Todo se estaba desvaneciendo. El único reflejo que tuve fue agarrar el teléfono para enviar este mensaje y el traje de supervivencia. Quería coger la bolsa de mano de supervivencia, pero no pude porque el agua estaba entrando a toda velocidad” .

La dirección de regata, en coordinación con la red de salvamento mundial, especialmente con la de Sudáfrica, pusieron en marcha el operativo de salvamento. Jean Le Cam, Yannick Bestaven y Boris Herrmann fueron desviados hacia el teórico punto del naufragio, siendo Le Cam el que recuperaría con vida a Escoffier a unas 570 millas al suroeste de Ciudad del Cabo; maniobra que no fue fácil, las olas superaban los cinco metros de altura y la intensidad del viento superior a los 22 nudos con rachas por encima de los 30 mudos:

“Estaba a dos metros de mí, me envió un cabo, pero fue difícil detener el barco. Finalmente logré agarrar un tubo, una barra para subir a bordo. Todavía había mar, unos 3,50 metros. Subir a un 60 'es un desafío en estas condiciones, especialmente cuando el GST te restringe los movimientos. Sinceramente, por suerte estoy en buena forma física porque les aseguro que no es fácil.

Cuando me encontré a bordo con Jean, nos abrazamos el uno al otro. Él dijo: "¡Vete a la mierda, ya estás a bordo! ¡Hacía calor! Y le dije "Te he jodido tu regata, estabas haciendo una gran regata". Él respondió: "Está bien, la última vez fui yo quien arruinó la regata de Vincent".

A los tres patrones implicados la organización les otorgaría un tiempo que después podrían restar al final de la regata sobre el total invertido: 10 horas y 15 minutos para Bestaven, 6 horas a Herrmann y a Le Cam 16 horas y 15 minutos.

Todavía ningún participante había alcanzado las aguas del océano Índico, el que lideraba la flota era un novato seguido por otro a 241 millas que también se estrenaba en la Vendée Globe a los que les perseguían un grupo de cazadores, unos con foils y otros con derivas rectas. Dalin en primera posición llevaba 22 días de regata y ya tenía un retraso de cuatro días sobre los tiempos del ganador de la anterior edición en 2016-17. La siguiente alarma se produjo cuando Thomas Ruyante informó que el foil de babor del «LinkedOut» tenía que cortarlo porque estaba muy dañado debido a un fuerte golpe contra un objeto flotante pero que seguía en regata.

Pero a los pocos días del incidente de Escoffier y la avería a bordo del «LinkedOut», otros dos IMOCA tienen que abandonar por averías graves; la británica Sam Davies en la quilla pendular del «Initiatives - Coeur» y Sébastien Simon con deslaminaciones en la caja interior del foil de estribor del «ARKEA PAPREC».

En menos de un mes ya han cinco abandonos del grupo de cabeza, con una flota que se internaba en los mares australes desde cabo de Buena Esperanza hasta Hornos (11.680 millas), lo que supone la mitad del recorrido vuelta al mundo; una ruta donde suele producirse abandonos y en muchas ocasiones los rescates son muy complicados, de ahí que se limite el descenso de la flota hacia la Antártida.

Son 28 marinos los que tendrán que evitar que la incertidumbre que sobrevuela a la Vendée Globe no provoque una desbandada, el desinterés, en los aficionados, medios de comunicación, seguidores y en la propia organización ante la ausencia de los principales actores.

Los datos estadísticos indican que la media de finalizados es del 57%., y los abandonos suelen ser del 43%. El mayor descalabro se produjo en 2008-2009, de los 30 participantes que zarparon tan solo 11 finalizaron y hubo 19 abandonos, un 63% se quedó por el camino. Mientras que en 2016-2017, la tercera con más participantes, de los 29 competidores 18 finalizaron y solo hubo 11 abandonos; invirtiendo los porcentajes con un 62% de llegados y un 38% que no lo logró.

Sólo un regatista, Michel Desjoyeaux, ha conseguido ganar la regata dos veces, en 2001 y 2009. Un barco que también ha ganado en dos ocasiones es el «PRB 3», en 2001 con Michel Desjoyeaux y en 2005 con Vincent Riou.

Para sorpresa de toda la flota tránsito los océanos Índico y Pacífico sin sobresaltos para la organización. El único rompecabezas fue Sébastian Destremau con el «Merci» con continuas averías a bordo e indecisiones sobre sí abandonaría la regata antes de cabo Leeuwin, retirándose en el puerto de Fremantle, o sí seguiría. Por suerte para la organización y los patrones en competición la cordura se apoderó de Destremau retirándose definitivamente en el puerto de Lyttelton situado en el sur de Nueva Zelanda.

Otros con averias fueron el «Apivia» -un fuerte golpe en el foil de babor le impediría utilizar, quedando fijo en una posición-, «Bureau Vallée 2» tuvo que recalar en la isla neozelandesa de Macquaire para reparar desperfectos en el tope del mástil. Pero básicamente la flota pudo alcanzar cabo Hornos sin muchos sobresaltos con la única excepción de que las condiciones meteorológicas no se estaban comportando según lo previsto; más de un anticiclón forzará rutas hacia latitudes septentrionales porque la opción meridional la tenían cerrada por el perímetro de seguridad antártico de límites al sur.

Digamos que el panorama informativo del tránsito de la flota en la zona austral sería muy anodina, pero los medios técnicos para las comunicaciones vía satélite desplegados por la organización, y el intenso de trabajo del equipo de comunicación ubicado en Les Sables d´Olonne, provocó un interés por la Vendée Globe superior a la anterior edición.

Dam Davies

Yannick Bestaven fue el primero en dejar a popa el Pacífico y entrar en el Atlántico después de 55 días y 22 minutos Vendée Globe: “Fue rápido, ¡mucho más rápido de lo que crees!”; liderando la flota con el «Maître Coq IV» con una ventaja de 158 milla sobre el segundo «Apivia» y 463 millas respecto al tercero «LinkedOut»; y además tenía a su favor un crédito de 10 horas y 15 minutos por participar en el operativo del rescate de Escoffier.

“Estoy contento …, pero cuando miro lo que va a pasar adelante... La cuerda elástica se va a acortar y detrás, van a volver. Espero que haya suficiente viento para no detenerme. Sólo estoy unas pocas docenas de millas por delante ahora. No debemos estresarnos, tendremos que mantener la cabeza fría porque voy a perder mucho de nuevo.

No sé quién ha hecho el pronóstico del tiempo en esta Vendée Globe, ¡pero te digo que tienes que cambiar de meteorólogo! ¡Parece que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de no llegar rápidamente a Les Sables d'Olonne! La situación es muy complicada, hay muchas paradas, hay algunas bajas, que van a absorber todo el viento... Hacer una estrategia es complicado, según los gráficos no es lo mismo. No creo que nadie sepa realmente lo que va a suceder, pero vamos a tener que estar al tanto” ; comentará Bestavent.

Tanto participantes como los seguidores estuvieron rumiando durante toda la Vendée Globe que en esta edición la meteorología jugó en contra de la regata. Quien lo rebatió con argumentos fue Jean-Yves Bernot, licenciado en matemáticas y oceanografía, al que cariñosamente le llaman el “Druida” o el “Hechicero”, el maestro de la meteorología y el rutaje en la vela oceánica: “Es una Vendée Globe que no es muy atípica en sí misma. Si cada una de las situaciones es bastante clásica, diría que son las secuencias las que no son muy favorables. A veces va bien y otras no… No es de extrañar que estén por detrás de los tiempos de regatas anteriores. Pero, este es el clima: ¡tómalo como viene! Al mismo tiempo, no tiene mucho sentido llegar tarde porque es una regata y no un récord. Ahora pospones cuatro días la salida y la regata ya no parece igual…”.

La realidad es que los seguían en regata tuvieron que asumir un liderazgo que no esperaban tras el abandono de patrones que marcarían un ritmo muy alto y serían el centro de atención informativo. En 2016-2017 Armel Le Cléac'h -ganador de la Vendée Globe en 74 días, 3 horas, 35 minutos y 46 segundos- viró Hornos después de 47 jornadas, mientras que en esta edición de 2020-2021 Bestavent fue ocho días más lento.

El último acto Vendée Goble en el océano Atlántico ha estado a la altura de los grandes marinos vueltamundistas. La mitad de la ruta de esta regata discurre por este océano; es el primer acto: “descenso hacia los cuarenta rugientes del sur”, y el cuarto acto: “ascenso hacia Les Sables d´Olonne”.

Fuerte cansancio físico y mental acumulado, averías medio solucionadas, fatiga del material y un sinfín de pequeños detalles colgando después de más de sesenta días para los primeros o setenta días para los de cola; cuando el último asalto mide 7.080 millas hasta la línea de llegada. A lo que se les sumó una meteorología que en muchas veces no les favoreció, pero que sí ha generado una mayor competitividad por los primeros puestos.

Yannick Bestaven sufrió mucho hasta la llegada, en las costas de Brasil se quedó clavado y perdería hasta seis posiciones. Isabelle Joschke, que era la primera entre la participación femenina, se tuvo que retirar por avería en la quilla basculante de su velero MACSF, entrando en el puerto de Salvador de Bahía para reparar.

Las últimas 250 millas por aguas del golfo de Vizcaya fueron las más estresantes para todos. Charlie Dalin entraba pegado a la costa de Galicia con el «Apivia», siguiéndole los pasos Boris Herrmann con el «Seaexplorer - Yacht Club De Monaco»; y unas 200 millas más al norte, «Bureau Vallée 2», «LinkedOut» y «Maître Coq IV». Estaba claro que el «Apivia» sería el primero en la llegada, pero el patrón Boris Herrmann tenía la oportunidad de ser el ganador absoluto porque poseía una renta de 6 horas; para sorpresa de todos Herrmann embistió a un pesquero a 90 millas de la llegada, perdiendo todas las opciones de victoria por no despertar de una pequeña siesta que se alargó más de los previsto.

Bestaven fue el que se benefició, llegaría en tercera posición a las 04:19 horas del 28 de enero de 2021 (unas ocho horas más tarde que Charlie Dalin) pero las famosas 10 horas y 15 minutos de bonificación que le otorgaron por haber participado en las tareas de búsqueda y rescate de Escoffier le han valido para adjudicarse la novena edición de la Vendée Globe después de 80 días y 03:44 horas.

La organización de la Vendée Globe 2020-2021 ha salvado con creces los muebles a pesar del COVID-19, los abandonos de grandes patrones; una regata que ha contado con un presupuesto de 16 millones de euros y que ha tenido un retorno mediático valorado por Nielsen en 269 millones de euros frente a los 198 millones en 2016), es decir, + 35%.

Más temas:

Vela

Naútica