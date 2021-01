Trofeo Julio Verne Duro mazazo para la tripulación del «Gitana 17» con una nueva retirada El pasado 28 de noviembre de 2020 fue el primer abandono por avería antes del Ecuador. Se esfuman 12 días con una ventaja de 860 millas sobre el actual récord, se dirige a Ciudad Cabo

A las 12 horas de hoy viernes, 22 de enero de 2021, la tripulación del «Gitana 17» informaba a su equipo en tierra de una avería sufrida en el timón de estribor situado en el flotador del trimarán. Que en el cambio de guardia de rueda entre Franck Cammas y Morgan Lagravière, unos minutos más tarde este último noto extrañas sensaciones y cada vez más vibración en el timón.

Charles Caudrelier le comentó al director del equipo Cyril Dardashti: "Todo iba bien a bordo. Acabamos de salir de una noche difícil, con mucha mar y un viento muy inestable, pero ha mejorado desde que hemos trasluchado. En el cambio de guardia a la rueda estaba Morgan y unos minutos después tenía cada vez más vibraciones en el timón. Nos dimos cuenta de que el timón de sotavento, nuestro timón de estribor se movía mucho hacia los lados. Detuvimos el barco para que David pudiera ir a ver la parte trasera del flotador. Por desgracia, pronto se dio cuenta de que la mecha del timón estaba muy dañada.

No hubo ningún choque particular antes de esta observación e incluso si las roturas forman parte de la historia de nuestro deporte, tendremos que entender lo que podría haber sucedido. No podemos reparar esos daños en el mar y ya no podemos usar el timón. Lo volvimos a montar y ahora navegamos a babor sin timón. La situación es segura pero no podemos ir rápido. El equipo de tierra y Marcel van Triest están estudiando nuestras opciones para los próximos días, pero es cierto que las actuales limitaciones sanitarias relacionadas con la pandemia están complicando las cosas. Hemos dado la vuelta y estamos de camino a Ciudad del Cabo, unos dos días en el mar. De aquí a entonces decidiremos si hacemos una parada técnica en Sudáfrica o volvemos directamente a Bretaña por nuestra cuenta.

La decepción es enorme para todos. Lamentamos mucho detenernos aquí, ya que queríamos recuperar este Trofeo Julio Verne... para Benjamin de Rothschild, Ariane de Rothschild y todo nuestro equipo. Hemos pasado 12 días fabulosos a bordo con una tripulación increíble y el Maxi Edmond de Rothschild confirma que es un barco excepcional".

En compensación con este duro mazazo emocional, en su haber a tripulación del «Gitana 17» ha logrado batir dos récords intermedios durante su segunda tentativa del récord Jules Verne; entre Ouessant – Cabo de Buena Esperanza -el 21 de enero de 2021 a las 12h27'46'', en 11 días 9 horas y 53 minutos- y Ouessant – Cabo Agulhas -el 21 de enero de 2021 a las 16:37'53'', en 11 días 14 horas y 03 minutos-.