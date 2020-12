Vendé Globe Didac Costa: «De poder disponer de un barco más competitivo mi elección sería el "Maître CoQ IV"» «Me parece increíble la regata que está realizando Jean Le Cam con un barco que no lleva foils»

La primera participación del navegante español en la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas ni ayuda externa, fue en la edición de la Vendée Globe en 2016-2017. Regata que no pudo iniciar como le gustaría por tener que a los pocos minutos de la salida tuvo que retornar a puerto por problemas con las baterías y el generador inutilizado; volviendo a zarpar de Le Sables d´Olonne cuatro días más tarde.

En esta novena edición Vendée Globe el desarrollo de su regata está dentro de lo normal, lo que en un principio debería de haber sido hace cuatro años. Después de 40 días de competición Costa marcha en el puesto diecinueve de la flota con su barco «OnePlanet OneOcean», una joya de museo entre los IMOCA que tiene veinte años desde su botadura, diseño de Owen Clarke y al que él le ha realizado una cura de adelgazamiento de varios cientos de kilos, lo más drástico el quitarle las orzas laterales.

“… estamos avanzando a buen ritmo, estoy supercontento, en pocos días ya estaré en cabo Leeuwin… las últimas horas han sido un tanto movidas por la borrasca que ha pasado y ahora hay mucha mar de fondo.

Muy interesante la navegación cerca de Pip Hare, patrona del «Medallia», en las últimas horas me ha cogido un poco de ventaja que intentaré recuperar. También hay otros barcos cerca, pero con Pip vamos juntos desde las Canarias. Es muy interesante y divertido, pero también agotador. En la anterior edición de la Vendée Globe navegue toda la regata solo, y esta situación anima más. Estoy bastante en contacto con ella.

Los cambios de horarios a bordo son complejos, los voy ajustando como puedo, pero estoy más concentrados en los cambios de la meteorología, y las comidas las estoy haciendo cuando tengo hambre. Y dormir, duermo más en la noche, pero durante el día también descanso lo que puedo.

En lo relativo a las velas, ahora dispongo de más y mejores. En la anterior edición el numero era muy limitado, y muchas veces tuve que repararlas a bordo con todo lo que supone...

No sé si estoy yendo más rápido o más lento respecto a mi anterior participación, tampoco tengo los tiempos de paso que hice. Aunque el barco ahora es más rápido en el Atlantico tuvo que dar mucho más vuelta por el sur. No lo sé exactamente, pero creo que voy más rápido.

Me siento mucho mejor que en la edición anterior porque tenía que conservar las velas mientras que ahora estoy más pendiente de que el barco valla más rápido lo cual me está permitiendo estar junto otros barcos que van a cierto ritmo.

Me parece increíble la regata que está realizando Jean Le Cam con un barco que no lleva foils, aunque no me sorprende mucho porque en 2016 hizo una regata extraordinaria con ese mismo barco. Entiendo que ha preparado para que el barco sea muy fiable, que conoce muy bien, que lo ha hecho más sencillo y se puede concentrar más en llevarlo bien con su experiencia; es increíble, está ahí delante.

Es una persona que siempre he admirado por su destreza y su conocimiento. Yo a mi nivel con un barco más antiguo intento hacer lo mismo, que sea lo más simple posible y poder hacer una buena regata”.

"De poder disponer de un barco más competitivo, viendo como se está desarrollando la regata, me quedaría con uno nuevo de 2016, quizás son más fiables y se está viendo que logran más resultados, están más probados, podría ser quizá la mejor elección como el «Maître CoQ IV» de Bestaven o el «Bureau Valle 2» que es el que gano la anterior edición de la Vendée Globe…

Las condiciones meteorológicas han empezado a ser más frías por la zona de Buena Esperanza, en los dos últimos días la temperatura ha subido bastante y estoy mucho más cómodo, va cambiando, pero cuando hace mucho frio las cosas son más difíciles, el hecho de vestirse, la humedad, todo más complicado, se hace más duro; afecta bastante a tu rendimiento".

En el parte de posiciones de las 12:00 horas de hoy sábado (19 de diciembre de 2020), Dídac Costa sigue en el puesto 16 navegando a unos 15 nudos de velocidad en un grupo de otros cuatro IMOCA. Tiene por popa a las islas Kerguelen a 790 millas, y se encuentra a 1.100 millas del meridiano de cabo Leeuwin.