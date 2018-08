Les Sables-Horta-Les Sables Contundente victoria de François Jambou entre Le Sables y Horta Ha invertido 9 días y 01:31:30 horas con el Miniprototipo «Team BFR Marée Haute».

Las sucesivas borrascas han pasado factura a la flota Mini 650 participante en la etapa Le Sables – Azores de la séptima edición de la regata Le Sables – Azores – Le Sables. Marcando grandes diferencias entres los navegantes solitarios más preparados ante aquellos que van más justos de entrenamiento y recursos.

A las 14:33 horas de ayer François Jambou cruzó la línea de llegada de la primera etapa en el puerto de Horta, isla de Faial, tras 9 días y 01:31:30 horas con su Mini 650 Prototipo «Team BFR Marée Haute». Una victoria sorpresa para Jambou tras 1.540 millas en solitario desde Le Sables. “Pensé que estaba en la cola, detrás de todos. Al llegar es cuando descubrí que había ganado. Me había propuesto que me conformaría con finalizar en quinta posición… Ha sido una etapa muy dura, con muchos roles y maniobra. Hubo cosas que intente hacer como en regatas cortas…, tengo que revisar ciertos consejos sobre la navegación en alta mar porque no es los mismo. Sí ha sido muy difícil, de hecho, solo tenía información a través de la radio BLU. Escuché «rachas de 45 nudos», «frente frío», pero no sabía nada más… No creo que tuviese vientos muy fuertes, entre 30 y 35 nudos. Sin embargo, tuve mucho mar, grandes olas, algunas rompían y también momentos de mar cruzada”; comentó en la llegada. Hay que recordar que la información meteorológica externa esta totalmente prohibida en las regatas Mini 650, al igual que las comunicaciones vía satélite; ni el teléfono móvil pueden llevarlo a bordo.

En el último parte de posiciones de hoy miércoles, a las 06:00 UTC, a 34 millas de Horta se encuentra el segundo prototipo por llegar; su patrón Erwan Le Mene navega lentamente hacia Horta con el «Rousseau Clôtures», él cual tomó la decisión de abordar las islas Azores por el norte, entrando entre isla Graciosa y San Jorge para dirigirse hacia el paso entre las islas de Faial y Pico. Y el tercero de la Clase Prototipos, Axel Trehin se encuentra al norte de la isla Terceira y a 71 millas de la llegada con el «Tartine - Cherche du beurre»

Las condiciones meteorológicas en la Azores han cambiado bastante en las ultimas horas, pasando de vientos intensos de poniente a intensidad leve por debajo de los cinco nudos. Uno de los sufridores es el líder de la Clase Mini Serie, el italiano Ambrogio Beccaria está atrapado a 80 millas de Horta con su Mini 650 «Geomag» en una zona de poco viento entre las islas de San Miguel y Pico; provocando que 24 horas su ventaja superior a las cien millas sobre el segundo Julien Letissier se redujese a 87 millas con el «KERNO.BZH - JULE Course au Large».

En el parte de averías y abandonos, Pierre Moizan ha tenido que abandonar su Mini 650 «Coba 2 - Cletinox» por vía de agua y rotura de mástil tras chocar con un objeto flotante no identificado; siendo rescatado por el barco de apoyo APUS. Con este abandono, el noveno de esta primera etapa, quedan en regata 45 veleros. Y la organización de la regata ya ha localizado la posición del «Williwaw» de Paul Cloarec, que navega cerca del «Quéguiner - Leucémie Espoir» (en novena posición) de Vincent Busnel.