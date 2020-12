Vendée Globe ¿Charlie Dalin o Yannick Bestaven, Bestaven o Dalin primero en cabo Hornos? «Apivia» exprime los vientos de la borrasca para cazar al «Maître CoQ IV». Ruyant sigue los pasos del segundo con el «LinkedOut». Trimpon pierde gas y Cremer recupera ventaja

A pesar de que en la mente de los patrones esta conservar el material y no llegar al paso de cabo Hornos con problemas a bordo. La realidad que los primeros no levantan gas vista las progresiones y movimientos tácticos que están haciendo cuando se encuentran a 987 millas el «Maître CoQ IV» y a 1.120 millas el «Apivia».

Yannick Bestaven se muestra cauto y tranquilo en la entrevista de esta mañana a las 08:20 horas, tiene claro que los próximos días serán cruciales para alcanzar las aguas del océano Atlántico cuando lleva 53 jornadas de regata Vendée Globe: "Tengo un pequeño frente que pasa por encima de mí: ¡hay un poco de viento (27 nudos)! Eso es también lo que he venido a buscar para hacer una buena trayectoria a babor para hacer el rumbo más directo hacia el Cabo de Hornos. Tengo un viento del norte en un mar bastante bonito con una buena velocidad, pero detrás del frente, el viento está cambiando al NW así que naturalmente me va a traer de vuelta al norte: debería estar haciendo una buena curva a lo largo de la ZEA.

Veinte nudos de media es mucho, sobre todo porque nuestros "pequeños" foilers no son muy agradables en estas condiciones. ¡Pero es bueno hacer millas! Aguantamos y paso mucho tiempo en el asiento del vigía o en la litera. ¡Pero tienes que comportarte! No hace tanto frío como me he tenido que acostumbrar. No está muy mojado el interior del barco, pero estoy navegando con todo cerrado: ¡estoy seco!”.

En el parte de posiciones de las 09:00 horas de hoy jueves (31 de diciembre de 2020), «Maître CoQ IV» sigue en primera posición con una ventaja de 126 millas sobre el segundo «Apivia», 305 millas respecto al tercero «Groupe APICIL» y 383 millas al cuarto «LinkedOut». Pero en el análisis de predicción meteorológica y rendimiento polar de los IMOCA podría ser que Charlie Dalin sea el primero en virar Cabo Hornos, sobre las 18:00 horas del sábado día 2 de enero, por tan solo una eslora de distancia sobre Yannick Bestaven.

«Apivia» irá descendiendo paulatinamente desde el paralelo 53° hasta 56° Sur, convergiendo con la trayectoria del «Maître CoQ IV» hasta las 14:00 horas de mañana viernes. Después seguirá los pasos del líder por barlovento para beneficiarse de los fuertes vientos del noroeste - alcanzarán intensidades superiores a los 40 nudos- entre ambos dejarán las islas de Diego Ramirez que están a 57 millas de Hornos, y posteriormente Dalin intentará rebasar a Bestaven justo antes de virar cabo Hornos.

Damien Seguin también intentará hacer lo propio con Thomas Ruyant que ha empezado a descender hacia el sureste desde el paralelo 52° Sur. Seguin, en tercera posición, virará hacia el noreste para intentar cruzar la trayectoria de Ruyant; pero la predicción de los datos polares de ambos IMOCA indica que no lo podrá conseguir y tendrá que ceder a una mayor velocidad del «LinkedOut» respecto al «Groupe APICIL» (no lleva “foils”). Veremos cómo lo resuelven.

Ya son muchas jornadas de vuelta al mundo, el cansancio se apodera de los solitarios y cada vez tienen que medir más sus esfuerzos mientras se encuentren navegando en latitudes australes. Las maniobras a bordo de los nuevos IMOCAS son exigentes, y durante una cabezadita puede que se escape un rival porque tiene un poco más de viento. La temperatura del agua es de 6° centígrados y del aire no sube de los 3° centígrados; y ante esta extremas temperaturas el ingenio de los marinos busca recursos para calentarse, caso de Charlie Dalin que aprovecha el calor del motor para calentar el interior de su saco de dormir.

Ayer Clarisse Cremer, en el puesto doce, tenía a tan solo 27 millas de su popa a Armel Tripon; esta mañana la ventaja de Cremer con el «Banque Populaire X» ha subido a 105 millas respecto al «L'Occitane en Provence» debido a que ella ha podido aprovechar antes los vientos de un frente del suroeste.

«One Ocean One Planet» atravesó el punto antimeridiano, el punto situado a 180 grados de la salida, anoche a las 23:45 UTC, después de 52 días y 10:25 horas después de haber salido de Les Sables d’Olonne el pasado 8 de noviembre. Lo que significa que Dídac Costa ya está en el punto de camino del viaje de regreso en su vuelta al mundo.

En mensaje recibido de Dídac Costa de esta mañana: "Apenas parece que empieza a bajar el viento de este frente que lleva dos días suavemente avanza hacia a donde estoy. Han sido dos días bastante tranquilos a pesar de que he avanzado bastante rápido, haciendo las cosas mínimas: arreglar las velas, comer, descansar y mirar la meteo para los próximos días.

Ahora espero que las condiciones se calmen para poder tener un final de año un poco más tranquilo y también para repasar el barco. Además de secarlo todo bien, revisar que todo está listo para los próximos 10 a 12 días que, si todo va bien, ya podrían llevarme hasta Cabo de Hornos. A ver cómo se confirma la meteo, pero ya es emocionante poder hacer previsiones, aunque provisionales y aproximadas, hasta el próximo gran cabo”.