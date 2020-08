Historia de la Vendée Globe (7) 2012-2013 Cada vez más rápidos Los barcos son cada día mejores, la velocidad aumenta a la vez que las prestaciones y comienzan a perfilarse la radicalidad en algunos de los diseños que se van a enfrentar

En España la regata alcanza su cenit mediático, ya que somos un grupo bastante numeroso de periodistas los que nos desplazamos invitados por la propia organización a Le Sables d’Olonne para cubrir la salida y los días previos a la misma. Creo recordar que allí estábamos, Nacho Gómez (Marca), Alberto Mas (Nauta 360 y El Mundo), Jaume Soler (Mundo Deportivo), Miquel Rivas (TV3), Josep Margalef (EFE) y yo como ABC de la Vela, así nos llamábamos entonces, espero que si me he olvidado de alguno sepa disculparme.

Para esta edición España por fin cuenta con un proyecto serio, novedoso y con todas las papeletas para estar en la cabeza de la flota. El proyecto estaba encabezado por Bubi Sanso, que ya sabía lo que era esta regata, pues participó en la 4ª edición (2000-2001) aunque sin prácticamente medios. Estando el proyecto patrocinado al cien por cien por Acciona. El barco diseñado por Owen Clarke y construido en Nueva Zelanda, presentaba la novedad más importante de toda la flota, ya que carecía de motor y de combustibles fósiles. Toda la energía necesaria para el funcionamiento de los equipos de navegación y eléctricos eran generados por un complejo sistema de baterías que se cargaban con placas solares e hidrogeneradores. Toda una novedad que merecía la atención de la legión de medios especializados y generalistas presentes en Le Sables.

Pues bien y con todas estas expectativas puesta encima de la mesa debo reconocer, que fue el mayor fiasco mediático de un patrocinador como Acciona, una empresa del Ibex 35, que he visto en mis largos años de cubrir regata, todo un equipo de incompetentes, mal llamados profesionales, al frente de los cuales se encontraba el Dircom de la compañía Pio Cabanillas, no solo despreciaron mediáticamente hablando a la prensa española desplazada gracias a la intervención de Sabina, jefa de prensa de la regata, nos concedieron una rueda de prensa, convocada tarde y a desgana, con un intento de control total sobre las preguntas que le podíamos hacer a Bubi de un sujeto, que la compañía Burston & Marsteller, envió a Le Sables d’Olonne como gabinete de prensa, por supuesto le salió el tiro por la culata y preguntamos lo que nos vino en gana. No solo nos ignoraron en todo momento sino que no supieron aprovechar, por falta de conocimiento no por otra cosa, el tirón mediático que supone la Vendée Globe. Fuimos nosotros, los periodistas, los que respondíamos a las preguntas de nuestros colegas extranjeros, tanto sobre Acciona como por las novedades del barco. Un desastre sin paliativos y una oportunidad perdida.

El bueno de Bubi Sanso, se retiró cuando llevaba completadas 26.000 millas, a una semana de llegar a la meta en Le Sables d’Olonne, volcando al perder su quilla a 360 millas al sur de las Isla de San Miguel, en el archipiélago de Madeira. Bubi cayó al agua y pudo nadar hasta el barco y disponer de la balsa salvavidas pero no se pudo amarrar al "Acciona", siendo separado por las corrientes y las olas, tras dispararse las alarmas del barco, fue localizado por un helicóptero de salvamento tras 12 horas de angustiosa búsqueda.

20 barcos se inscriben para esta séptima edición, con tan solo una representante femenina en la flota, la británica Samantha Davies, toda una experta en la regata, con dos participaciones anteriores. Por vez primera dos barcos, el ganador y el segundo, finalizan la regata en menos de 80 días.

La salida se da el 10 de noviembre de 2012, y el primer incidente se produce cinco horas después cuando el «Safram», de Marc Guillemot, anuncia su retirada por perdida de su quilla. Bertrand de Broc, vuelve a puerto, repara daños de una colisión y vuelve a la regata. La cabeza se acelera por el Golfo de Vizcaya, el grupo que forman Françoise Gabart, Armel Le Cléac’h, Jean Pierre Dick y Bernard Stamm se alternan en el liderato después de dos días de regata. Mala suerte para uno de los veteranos de la prueba, Kito de Pavant, que se retira tras colisionar con las redes de un pesquero. El día 14 le toca el turno a Louis Burton, el 15 a Sam Davies que rompe el palo y el 18 a Jeremy Beyou por rotura de la quilla.

En las Canarias, la cabeza de la regata la forman el grupo de seis entre los que están Le Cléac’h, Gabart, Dick, Riou, Stamm y Thomson. Por detrás y a 300 millas del pelotón de cabeza navega Golding. Los Doldruns los cruza en primera posición con unas 5 horas de adelanto Le Cléac’h. El día 21 se produce la baja del polaco Gutkoswki, a l no poder reparar su piloto automático que le lleva dando problemas desde hace días, así pues de los 20 salidos a los 10 días de competición solo quedan 14.

Tras el paso de los Doldruns se establecen dos grupos el de los líderes y otro a unas 300 millas que conforman el británico Golding, por cierto con patrocinador español Gamesa, el bretón y veterano Le Cam y el suizo Wavre. Todo transcurre con normalidad cuando frente a las costas de Brasil, Vicent Riou, anuncia su retirada tras colisionar con una boya de mareas no señalizada, baja muy sensible ya que Riou había ganado la Vendée Globe en la 5ª edición (2004-2005).

Los líderes cubrían 500 millas, incluso más, cada día. La regata se presentaba muy interesante ya que la flota navegaba dividida en tres grupos, los 5 del pelotón de cabeza, los 3 del pelotón intermedio a unas 300 millas, y los 5 que cerraban en el pelotón de cola, que lo formaban Boissiéres, de Broc, Tanguy de Lamotte, di Benedetto y nuestro Bubi Sanso, que conforme le cogía el pulso al «Acciona», avanzaba con buen ritmo poco a poco, recuperando el tiempo perdido.

En el Cabo de Buena Esperanza, primer Cabo de la regata, el «Banque Populaire» (Le Cléac’h) es el líder aunque con muy poca diferencia -3 horas- sobre el «Virbac Paprec» (Dick), segundo. En ese punto el «Banque Populaire» establece un nuevo récord empleando 22 días y 23 horas en completar la mitad del recorrido. A 4 horas se sitúa el «Macif» (Gabart) tercero, y 6 sobre el «Cheminées Poujoulat» (Stamm) cuarto. Ya en plena navegación por el Indico, la cabeza navega con una velocidad entre 20 y 22 nudos, en cada puerta de seguridad por el hielo, las distancias se mantiene y todo indica que la lucha por el liderato es encarnizada, fruto de esta lucha, el 10 de diciembre el «Macif», de Françoise Gabart, establece un nuevo récord mundial de millas navegadas en 24 horas, dejándolo en 534 millas. Para determinar el verdadero alcance de esta distancia, es como salir navegando de El Puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz a las 8 de la mañana y llegar a las 8 de la mañana del día siguiente a Palamós (Gerona).

A medida que se avanza hacia Cabo Lewin, segundo Cabo de la regata, la cabeza es ya solo cosa de dos «Macif» y «Banque Populaire», que se alejan poco a poco del resto del grupo, que forman «Paprec Virbac», «Cheminées Poujoulat» y «Hugo Boss», que, cosa extraña continúa en regata, a pesar del mal «fario» que tradicionalmente acompaña a este barco que patronea el británico Alex Thomson. La distancia no deja de aumentar y el 14 de diciembre Gabart y Le Cléac’h le endosan 300 millas al tercero «Paprec Virbac», gracias a una opción táctica de navegar en busca de un «tren de borrascas» que les catapultó hacia delante y que el resto no pudo alcanzar y navegar bajo su influencia. Distancia que se convierte en 600 al sur de Nueva Zelanda, mientras que Stamm y Thomson ya están a más de 900.

El suizo Bernard Stamm («Cheminées Poujoulat») tiene problemas con sus hidrogeneradores y decide parar al resguardo de una isla cerca de Auckland para repararlos. Pero su ancla garrea y lo lleva hacia unas rocas, donde puede acabar embarrancando. Stamm se dirige hacia un buque científico ruso, fondeado en las inmediaciones, para evitar encallar, cuando se encuentra a su lado un marinero rudo salta a bordo del Imoca 60 de Stamm, sin que este le pidiera auxilio, dado que en esta regata está prohibida la asistencia, el jurado considera que este hecho incumple con esta regla y le descalifica. Tras parar en el puerto neozelandés de Dunedin y posteriormente en Cabo de Hornos, Stamm continúan en regata hasta completar su primera Vendée Globe, ya que en las anteriores participaciones se tuvo que retirar en ambas.

Los 4 primeros lugares de la regata ya estaban más que determinados en su navegación por el Pacifico Sur en busca del Cabo de Hornos -tercer y último Cabo de la regata-, Gabart y su «MACIF», viran en primera posición el 1 de enero ya del 2013, con una ventaja de 8 horas sobre el «Banque Populaire», de Le Cléac’h. Con un día y medio de desventaja lo cruza el «Paprec Virbac» (Dick) y dos días sobre el «Hugo Boss» (Thomson), con la flota de cabeza navegando por el Atlántico, 6 barcos lo hacían por el Pacifico y el «farolillo rojo» de la regata el italiano di Benedetto («Team Plastique») estaba todavía en el Indico, o sea les separaba un océano.

La regata se va a definir en la primera semana del nuevo año, ya que el Banque Populaire, líder por escaso margen en esos momentos, tiene problemas con su gennaker, lo que no solo le hizo perder la distancia que mantenía con Gabart, sino que le obligó a tomar decisiones tácticas arriesgadas para intentar neutralizar la ventaja que el nuevo líder «Macif» (Gabart) le había metido por medio. La opción del Le Cléac’h de navegar al oeste, no dio resultado y el «Macif» que no comete errores mantiene una colchón de 100 millas sobre el «Banque Populaire», que aumentan hasta las 200, pero Le Cléac’h no se rinde y en las Azores la diferencia se sitúa en tan solo 90 millas entre los dos barcos.

Otro golpe de efecto se produce en la lucha por el tercer y cuarto puesto que mantienen «Paprec Virbac» y «Hugo Boss», a mil millas de la llegada, Jean Pierre Dick, comunica que ha perdido su quilla, pero el rumbo le permite navegar en popa hacia Le Sables d’Olonne, estaba claro que ya no podía defender su tercer puesto. Hugo Boss de Thomson que venía en cuarto lugar, cambia de rumbo y se sitúa al lado del «Paprec Virbac» para auxiliarle por si había problemas, ya que en el momento que el viento cambiara de dirección y se fuera al primer cuadrante, el vuelco era automático. En un detalle que honra a esta raza de grandes marinos, cuando la llegada está cerca y Dick ve que puede llegar sin riesgo alguno le comenta por radio a su rival y amigo, «Gracias Alex, cuida tu tercer lugar y navega hacia él». En las últimas 1000 millas Macif mantuvo el control y el 27 de enero de 2013, el Macif cruzó la línea de llegada de la mejor regata del mundo en olor de multitudes, con una ventaja de tan solo 3 horas sobre el «Banque Populaire», de Armel Le Cléac’h.

Françoise Gabart, no solo se convirtió en el patrón más joven en ganar la regata, sino que destrozó el récord de su ídolo Michel Desjoyeaux, establecido en la edición anterior, bajandolo de los míticos 80 días de Willeas Fogh, y dejándolo en 78 días, 2 horas, 16 minutos y 40 segundos.

La clasificación final la encabezó el «Macif» en primer lugar, seguido del «Banque Populaire», «Hugo Boss», «Paprec Virbac», «Synerciel» (Le Cam), «Gamesa» (Golding), «Mirabaud» (Wavre), «Akena Verandás» (Boissiéres), «Votre Nom autour du Monde» (de Broc), «Initiatives Coeur» (De Lamotte).

Hubo ocho retirados, entre ellos el «Acciona», del español Bubi Sanso y un no clasificado.