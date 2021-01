Vendée Globe Cabo Frío se resiste al «Maître CoQ IV» de Yannick Bestaven Charlie Dalin ha dado otro zarpazo al líder, tan solo les separa 66,3 millas. Thomas Ruyant defiende su posición ante el envite por el sureste del «Groupe APICIL» y el «Bureau Valle 2»

@DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 11/01/2021 17:42h

Hay un viejo proverbio que dice: “… es al pie de la pared donde mejor se puede ver la pared”; pues en esta situación se encuentra el grupo de cabeza de la flota Vendée Globe en la jornada 64 (11 de enero de 2021) de esta regata.

«Maître CoQ IV», a 108 millas del paralelo de Cabo Frío, se ha ralentizado desde las tres de esta madrugada a tan solo 5,3 nudos de velocidad. A Yannick Bestaven no le ha quedado más remedio que zigzaguear hacia el norte a base de continuas viradas que le permitan entrar ciñendo en el flujo de viento Alisio proveniente del anticiclón de Santa Helena.

Probablemente Bestaven tenga que desplazarse hacia el este, sobre el meridiano 38° o 36° Oeste, para controlar el ascenso de Charlie Dalien con el «Apivia» -que le sigue a tan solo 66,3 millas de distancia- y de Thomas Ruyant con el «LinkedOut».

El “muro” del frente frío al norte de la flota se extiende unas 1.800 millas hacia el este desde las costas de Brasil, y el posible hueco para cruzarlo es un estrecho pasillo de tan solo 250 millas separado de la costa unas 90 millas.

La intensidad de viento es más favorable a Charlie Dalien con el «Apivia», de unos 14 nudos de intensidad del Este proveniente de la baja presión que tiene a su popa, la cual se irá reforzando durante las próximas 24 horas. Es la típica situación meteorológica en la que los patrones de la Clase Figaro se defienden con destreza como Dalin y Ruyant (que cuenta con solo el foil de estribor del «LinkedOut»).

El grupo de cazadores tampoco da tregua, al frente Damien Seguin con el «Groupe APICIL» en cuarta posición navega casi al través del «LinkedOut» y con el «Bureau Valle 2» mordiéndole el espejo de popa. Y a 180 millas le siguen «SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO», «Yes We Cam!», «OMIA Water Family» y el «PRYSMIAN GROUP».

Armel Tripon y Clarisse Cremer mantienen su particular regata, con una separación lateral de 50 millas entre ambos y con tan solo 26 millas de diferencia en su ascenso atlántico cuando se encuentra a 700 millas al Este de Mar del Plata; y negociando el paso de una alta presión con su centro al noreste de sus posiciones.

50, 60 y 100 millas les quedan a «La Mie Câline - Artisans Artipôle», «La Fabrique» y al «Charal» para virar Cabo Hornos. Sin duda no verán mucho de ello, como explica Jérémie Beyou, que dará la vuelta al Cabo de Hornos por tercera vez en cuatro años: "Me llevó mucho tiempo pasar la primera, que fue durante la última Vendée Globe, y luego lo hice de nuevo durante la Volvo Ocean Race. Y las dos veces, vi la roca. Probablemente no será así esta vez: se está formando un punto bajo secundario en nuestro Norte y vamos a alejarnos de él. Pero no me enfadaré por dejar este Pacífico, que ha sido una verdadera apisonadora".

Fuera de la regata, pero decidida a avanzar rápidamente, Sam Davies pasó por delante de Alexia Barrier (TSE - 4myPlanet) y Ari Huusela (STARK). Los dos competidores tienen diferentes opciones: el Sur para el navegante, que tratará de dejarse llevar el mayor tiempo posible por el sistema de baja presión que tiene detrás; el Norte para el finlandés, que regularmente elige las opciones más seguras, y al final no pierde. Y al final, Sébastien Destremau se está beneficiando de algunas condiciones útiles para sus primeras millas en el Pacífico, a 7.108 millas del primero «Maître CoQ IV».