Vendée Globe Las borrascas en el norte Atlántico son como un semáforo para entrar en el Golfo de Vizcaya «L'Occitane en Provence» y «Banque Populaire X» tuvieron que dejar pasar el temporal. Dídac Costa a 2.750 millas de finalizar la Vendée Globe con el «One Planet One Ocean»

@DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 31/01/2021 17:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jornada 84 Vendée Globe, 15:00 horas del 31 de enero de 2021, ya en cruzado la línea de llegada 10 participantes y siguen navegando en aguas del océano Atlántico 15 IMOCA hacia Le Sables d´Olonne.

Armel Tripon se encuentra a 200 millas del final con el «L'Occitane en Provence», que antes de entrar en las aguas del Golfo de Vizcaya entre las rías bajas gallegas y el puerto de Porto tuvo que retroceder 90 millas hacia el sur para evitar ser comido por los vientos de 50 nudos de una gran borrasca. Dar marcha atrás y después volver avanzar entre la noche del pasado viernes, día 29 y del sábado, 30 de enero; una maniobra que le obligó a navegar 180 millas -primero hacia el sur y después hacia el norte- para mantener la integridad de su IMOCA.

Cruzó hacia el noreste el Dispositivo de Separación de Tráfico Marítimo de Finisterre por tierra, pero la intensidad del viento en el Golfo de Vizcaya no baja de los 33-35 nudos con rachas de 38-40 nudos. Y cuando se encuentre a cien millas de la llegada la altura de las olas serán más altas, llegarán a los 5,6 metros, debido a que el fondo marítimo pasa de los 4.000 metros a poco más de 100 metros de profundidad. Tripon se encuentra navegando en lo que los franceses llaman el “fondo de la olla”; y de regalo la altura de las mareas, para mañana 1 de febrero la primera bajamar es a las 01:04 horas, la primera pleamar a las 06:58 horas, la segunda bajamar a las 31:31 horas y la segunda pleamar a las 19:21 horas, con una altura máxima de 5 metros.

A la velocidad que navega el «L'Occitane en Provence» es presumible que cruce la línea de llegada mañana lunes sobre las 05:30 horas; de ser así podrá entrar en la dársena interior de Le Sables d´Olonne.

Clarisse Cremer está a 809 millas de finalizar su primera Vendée Globe, navega en la décimo segunda posición con el «Banque Populaire X», no tuvo que realizar una maniobra tan agresiva como la de Tripon para escapar de los fuertes vientos de la borrasca que se situaba al norte de su posición, pero estuvo girando hacia el este con una curva más suave para alejarse del monstruo que está revolucionando las aguas del Atlántico. Muy al este de la trayectoria de la flota IMOCA, en el cruce de las corrientes, se crearon olas de 10 a 20 metros. Todo lo que queda de este poderoso fenómeno son "sólo" estigmas, con olas de 8 a 10 metros.

Cremer está a un par de días para firmar su primera vuelta al mundo Vendée Globe, ser la primera de las mujeres que han tomado la salida el pasado 8 de noviembre de 2020, y será la segunda más joven (30.12.1989) de las que han participado en esta regata desde que se inició en 1989.

A la popa del «Banque Populaire X», a 820 millas, en el hemisferio norte navegan ocho participantes entre las islas Canarias y el Ecuador. «Pure - Best Western Hotels and Resorts» y «Charal» son los más septentrionales, en los puestos 13 y 14; y el español Dídac Costa a bordo del «One Planet One Ocean» sigue ocupando el puesto 20 cuando le faltan 240 millas para cruzar la latitud de las islas de Cabo Verde y 2.754 millas hasta Le Sables d´Olonne.

En el hemisferio sur se sitúa la cola de la flota Vendée Globe, cinco IMOCA entre los paralelos de la ciudad brasileña de Natal y el Mar del Plata argentino. Al «Groupe Sétin» de Manuel Cousin le quedan 270 millas para cruzar el Ecuador y situarse en el hemisferio norte. Mientras que el «TSE - 4myplanet» de Alexia Barrier, en el puesto 24, tiene una larga travesía de 2.230 millas hasta llegar al hemisferio norte; y al último «Stark» de Air Huusela 100 millas más que la francesa.

200 millas al norte de estos dos IMOCA navega fuera de regata el «Initiatives – Coeur» de Samantha Davies. La británica tuvo que abandonar la regata por avería en la quilla basculante de su velero cuando navega en el grupo de cabeza a pocas millas de entrar en el océano Índico (el 3 de diciembre de 2020), se dirigió al puerto sudafricano de Ciudad del Cabo para reparar su embarcación y después zarpó nuevamente para completar el total de la vuelta al mundo en solitario fuera de competición.