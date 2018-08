Les Sables-Horta-Les Sables Ambrogio Beccaria ganador de la clase Mini Serie en Horta Segundo fue Félix de Navacelle, y en tercer puesto Amélie Grassi

Dury Alonso

El patrón italiano Ambrogio Beccaria ha ganado la primera etapa de la regata Le Sables – Azores – Le Sables en la categoría Mini Serie con su velero «Geomag», después de 11 días y 18:59 horas de competición; cruzando la línea de llegada en Horta con una ventaja de setenta millas sobre el segundo clasificado. Beccaria siempre estuvo en punta de la flota Mini Serie desde el inicio de esta etapa en Le Sables d´Olonne, llegando a acumular una ventaja superior a las cien millas entre cabo Finisterre y las Azores; renta que se le redujo drásticamente en la aproximación al archipiélago luso debido a los vientos ligeros y variables, y tomar la opción sur para alcanzar el puerto de Horta en la isla de Faial.

“Para ser honesto, al cruzar la línea de llegada, no sabia que estaba en cabeza de la flota - Ambrogio Beccaria-. Por supuesto sabía que había tenido una gran regata porque, tres días después del inicio, había escuchado los partes meteorológicos y las clasificaciones a través de la radio BLU, descubriendo que estaba 30 millas por delante. Pero para no presionarme demasiado, a partir de ese momento, me dije “vale, pero no vuelvas a escuchar más las clasificaciones, haz tu regata”. Aptitud muy común entre los navegantes solitarios de la Clase Mini 650, máxima concentración para que el barco navegue lo más rápido posible.

Doce horas más tarde que Beccaria arribaron al puerto de Horta un grupo de tres solitarios que se jugaban los otros dos puestos de podio, los cuales realizaron la aproximación a la isla de Faial por la ruta noreste, entre las islas Graciosa y Pico. Las últimas diez millas fueron de infarto para Félix de Navacelle (916 - Youkounkoun), Amélie Grassi (944 - Tyrion) y Valentin Gautier (903 - Chamán - Banco de Ginebra) tras más de 1.270 millas de regata, se lo iban a jugar todo el esfuerzo y sufrimiento en cuestión de minutos. Navacelle tenía que contener la remontada de que hicieron Amélie Grassi y a Valentin Gautier entre las islas de San Jorge y Pico, porque ya había perdido la ventaja de 5 millas antes de Faial. Tan solo 108 segundos ha sido la diferencia al paso por la línea de llegada para Félix de Navacelle (11 días y 18:59:29 horas) y Amélie Grassi (11 días y 19:01:18 horas), logrando el segundo y tercer puesto en la Clase Mini Serie. Y unos minutos más tarde que Navacelle, Valentin Gautier se adjudicaba la cuarta plaza con un registro de 11 días y 19:03:11 horas.

También fue un tanto rocambolesca la llegada del tercero y cuarto Prototipo. Mientras que Erwan Le Mene (800 - Rousseau Cercas) se adjudicó la segunda posición de esta categoría en Horta con una marca de 10 días, 06 horas, 14 minutos y 55 segundos; un día más tarde (1 día, 04 horas, 43 minutos y 25 segundos) que el ganador François Jambou. Al llegar a puerto, Le Mene comentaría: “… Realmente, nunca ha sufrido tanto. También pensé vender el barco, dos veces se me paso por la cabeza. Me dije: «Detesto esta mierda, realmente tienes que ser estúpido para hacerlo» … fue difícil. Hubo dos días fantásticos al principio, pero después todo se terminó. Me corte el dedo pulgar y se infectó. No tengo rodillas, ni espalda… Dos o tres veces, me fui a la cama exhausto, realmente agotado. Finalice a etapa sin electricidad a bordo… Al final termine 29 horas más tarde que el primero, eso es mucho. Estoy feliz de estar aquí”.

A las 13:38:30 horas del jueves, 2 de agosto de 2018, Axel Tréhin cruzó la línea de llegada con su Prototipo «Tartine – Cherche du beurre» en 11 días y 00:36:30 horas después de mantener su particular duelo con el alemán Jörg Riechers, patrón del «Lilienthal». En las ultimas 70 millas hasta Horta, Riechers intento por todos los medios poder adelantar a Tréhin; incluso se dirigió hacia el norte para dejar la isla Graciosa a babor, lo que le permitió recortar 20 millas cuando estaban a 19 de la llegada, mientras que Tréhin opto por la ruta entre las islas Graciosa y San Jorge; y a cinco millas de Horta ya navegaban a tan solo media milla de distancia. Pero Axel Tréhin pudo contener el ataque de Jörg Riechers para adjudicarse la tercera posición por un marguen de 11 minutos y 41 segundos.

En el último parte de posiciones de hoy viernes, a las 15:00 UTC, ya se encuentran en puerto nueve participantes de la Clase Prototipos, pendientes por arribar cuatro más. Y la categoría Mini Serie, han finalizado catorce y por llegar dieciocho solitarios.

Tan solo tendrán cuatro días en el Puerto de Horta lo que ya han llegado porque el próximo día 7 de agosto se dará la salida de la segunda etapa de esta regata Le Sables – Azores – Le Sables. Algunos podrán estirar las piernas y recuperar fuerzas antes de ponerse a reparar las averías para volver a poner sus veleros a punto; y los que faltan por llegar, pocas horas tendrán para volver hacerse a la mar.