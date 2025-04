Se abre el plazo de inscripción para The Ocean Race Europe

El Mirpuri Foundation Racing Team se ha convertido en el primer equipo en inscribirse en The Ocean Race Europe, tras la apertura del plazo de inscripción a principios de esta semana.

La primera edición de The Ocean Race Europe está programada para finales de la primavera de este año y está abierta a los equipos de VO65 y a los IMOCA 60. El evento contará con varias etapas desde la costa atlántica de Europa hacia el Mediterráneo, con un máximo de cuatro paradas en la ruta. El recorrido completo de la regata se publicará en breve.

Con base en Cascais (Portugal), el Mirpuri Foundation Racing Team competirá a bordo de su barco Racing for the Planet, en la clase VO65, los monotipos oceánicos que batieron récords y que protagonizaron la edición más igualada de la historia de The Ocean Race en 2017-18.

"Estamos encantados de confirmar nuestra participación en The Ocean Race Europe" , dijo Yoann Richomme, el patrón del Mirpuri Foundation Racing Team. “La regata será un desafío en sí misma, y merece que le prestemos toda nuestra atención y preparación. Vamos a abordar esta regata de la misma forma que The Ocean Race; estamos aquí para ganar y nuestra preparación así lo refleja. Estamos formando un equipo de regatistas y un equipo de tierra muy experimentado y estamos deseando salir al agua" .

"Inscribirnos oficialmente en The Ocean Race Europe es un hito importante para el Mirpuri Foundation Racing Team”, afirmó Paulo Mirpuri, fundador del equipo. “Todos nos hemos enfrentado a muchos desafíos durante los últimos doce meses y el deporte seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestra recuperación. Mientras continuamos con la lucha contra la Covid-19, no debemos olvidar la batalla que afrontamos todos contra el cambio climático. Nuestro mensaje no cambia, somos 'Racing For The Planet’ (Compitiendo por el planeta)“ .

“Damos la bienvenida a bordo a Paulo Mirpuri, Yoann Richomme y el Mirpuri Foundation Racing Team como el primer equipo que se inscribe en The Ocean Race Europe” , dijo Phil Lawrence, director de regata. "Este es un equipo con la ambición de rendir al más alto nivel dentro y fuera del agua, con un fuerte compromiso con la competición por el planeta y estamos deseando verlos en la línea de salida en mayo" .

The Ocean Race Europe está programada para mayo/junio de este año. Los organizadores del evento priorizarán la salud y la seguridad de todos los participantes, el público y todas las partes interesadas y se adherirán a todas las regulaciones y protocolos con respecto a la Covid-19.

