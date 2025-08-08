La tarifeña Mar de Arce se proclama subcampeona del mundo

Mar de Arce a la izquierda en el podio del Mundial de Wigfoil en Gran Canaria

El circuito mundial de la Global Wingsports Association (GWA) regresó a Gran Canaria por tercer año consecutivo en aguas de El Burrero (Ingenio). Conocidas por sus vientos cruzados ideales para el Surf-Freestyle, esta edición 2025 ya ha dejado huella al proclamar a un nuevo campeón del mundo en tiempo récord y donde la tarifeña Mar de Arce repitió como subcampeona del mundo 2025.

La competición se centró en un emocionante duelo entre el francés Axel Gerard y el danés Benjamin Castenskiold. Gerard, con notas más altas por truco, parecía el favorito, pero un error en su intento final le costó el título. Finalmente, la joven alemana Marie Schlittenbauer, de tan solo 15 años, se coronó campeona del mundo de Wingfoil Surf-Freestyle tras una destacada actuación en la final de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2025. Su victoria no solo le otorgó el título en El Burrero, sino que también desbancó a la española Nía Suardíaz, defensora del título.

En la gran final, Schlittenbauer brilló con su mejor puntuación del día, logrando un espectacular frontflip contra la rampa de la ola que le otorgó 8 puntos. Su estrategia fue sólida: aseguró tres olas con combinaciones de alto valor antes de arriesgarse con un doble palau, un truco poco habitual en competición, que no logró completar.

De Arce se situó en un excelente segundo puesto, manteniendo así el subcampeonato mundial. Por su parte, Suardíaz quedó fuera de la lucha por el título tras caer en semifinales, penalizada por la falta de combos efectivos. «En Surf-Freestyle, si pasa demasiado tiempo entre el primer y el segundo truco, solo puntúa el primero», explicó Javier Ippólito, jefe de jueces de la competición.

El podio de la final se completó con la austríaca Viola Lippitsch en tercer lugar, seguida de la suiza Zara Maillard, la francesa Manon Dupé y Nía Suardíaz en quinta posición. Con la conclusión de la competición en Gran Canaria, Schlittenbauer asciende al primer puesto del ranking mundial, seguida de Mar de Arce y Nía Suardíaz en tercer lugar.

