Los regatistas pontevedreses se llevan el Trofeo Aurelio Fernández Lage de Optimist

El Cidade da Coruña de Vela Base – Trofeo Aurelio Fernández Lage ya tiene nuevo ganador: José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo. El joven regatista se proclamó vencedor de la prueba organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, que sirvió como ... broche final a la segunda edición del A Coruña Nautical Festival, un evento que reunió durante ocho jornadas a un millar de deportistas —regatistas, palistas, riders y técnicos— procedentes de toda España y de varios países europeos.

El festival, convertido ya en una cita multidisciplinar de referencia, combinó competiciones de vela femenina de crucero, dragones (piragüismo), esquí náutico (wakeboard y wakesurf) y vela base, devolviendo a la ría herculina un ambiente deportivo de nivel internacional.

El Trofeo Aurelio Fernández Lage, que honra la memoria del recordado presidente del club coruñés, vivió el sábado una jornada marcada por la dureza extrema del viento. Rachas de intensidad huracanada obligaron al comité a suspender las pruebas y enviar a tierra a los 131 regatistas, priorizando la seguridad.

El domingo, en cambio, la ciudad despertó con una de sus jornadas más agradables desde el final del verano: sol radiante, temperaturas altas… pero sin viento. La ausencia total de intensidad llevó a los jueces a repetir la decisión del día anterior, esta vez por motivos opuestos, validando las clasificaciones del sábado como resultado definitivo.

En el Grupo Oro, los clubes de Pontevedra coparon el top cinco. José Luis Ríos del RCN Vigo, ejerciendo de favorito y sin fallo alguno, se adjudicó el triunfo por delante de un grupo de regatistas femeninas que firmaron un rendimiento notable: Martina Fernández, Carlota Casanova, Adriana Santos y Aroa Pérez, representantes de Vigo, Aguete, Marín y Sanxenxo.

La entrega de premios, celebrada en un ambiente festivo, tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando José Luis Ríos recibió de manos de Aurelio Fernández, hijo del malogrado presidente, el monumental trofeo que lo acredita como campeón absoluto.

El A Coruña Nautical Festival se despidió después de dos semanas de intensa actividad, con cuatro grandes eventos que han consolidado el proyecto impulsado por el Concello da Coruña, representado en la clausura por el concelleiro de deportes Manolo Vázquez.

Con cerca de mil deportistas y técnicos, de los cuales 650 fueron mujeres, el festival reunió a representantes de todas las flotas gallegas, confirmándose como una referencia en la promoción del deporte náutico en las aguas herculinas.