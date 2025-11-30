Suscribete a
a coruña nautical festival 2025

Los regatistas pontevedreses se llevan el Trofeo Aurelio Fernández Lage de Optimist

vela infantil

Triunfo del vigués José Luis Ríos en el Trofeo Cidade da Coruña

Los premiados en el Trofeo Cidade da Coruña de Optimist
Los premiados en el Trofeo Cidade da Coruña de Optimist

ABC_N

El Cidade da Coruña de Vela Base – Trofeo Aurelio Fernández Lage ya tiene nuevo ganador: José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo. El joven regatista se proclamó vencedor de la prueba organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, que sirvió como ... broche final a la segunda edición del A Coruña Nautical Festival, un evento que reunió durante ocho jornadas a un millar de deportistas —regatistas, palistas, riders y técnicos— procedentes de toda España y de varios países europeos.

