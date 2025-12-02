Suscribete a
74º trofeo abanca ciutat de palma

Todo preparado en Palma con récord de participación

vela infantil

La regata reunirá a 364 regatistas de 28 países desde el miércoles hasta el domingo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con el Trofeo, acompañado por autoridades y patrocinadores
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con el Trofeo, acompañado por autoridades y patrocinadores laura g. guerra

ABC_N

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma ha acogido este martes la presentación del 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma, la regata más antigua de Baleares y una referencia internacional de la clase Optimist. El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha dado a ... conocer los detalles de una edición que contará con 364 embarcaciones procedentes de 28 países, cifra que marca el límite operativo fijado por la organización para atender a la flota.

