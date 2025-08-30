Oriol Castellà es el nuevo campeón de España en Torredembarra

Podio en el CM Torredembarra, con Castellà en el centro, escoltado por Heunink y Climent

El Club Marítim Torredembarra ha sido esta semana el escenario del LXXXII Campeonato de España de Patín a Vela, una cita histórica de la vela ligera que en esta ocasión reunió a 58 participantes llegados de distintos puntos de España. La victoria absoluta fue para el catalán Oriol Castellà (CN Sitges), que supo imponerse en una competición marcada por la dureza de las condiciones meteorológicas.

Desde el miércoles 27 y durante cuatro jornadas, se disputaron dos mangas diarias que pusieron a prueba a la flota, en una semana en la que los fuertes vientos, los roles constantes, la lluvia intermitente y un mar agitado fueron protagonistas, obligando en varias ocasiones a esperar en tierra para poder completar el programa previsto.

En el inicio del campeonato, el sevillano Juan Luis Páez (RCN Sevilla) se colocó al frente de la clasificación, pero tras la segunda jornada el liderazgo cambió de manos. Castellà tomó el mando y ya no lo soltó hasta el final, demostrando regularidad y temple en un campo de regatas complicado. El olímpico belga Jan Heuninck (Twins Club) logró remontar en la última jornada para arrebatar la segunda plaza a Páez.

De este modo, el podio del campeonato quedó configurado con Castellà como campeón (9 puntos), Heuninck segundo (14) y Páez tercero (17).

En la clasificación de veteranos, el triunfo fue para José Vicente Climent, mientras que en la femenina la vencedora fue Berta Suau (CM Calafell).

