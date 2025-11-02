Suscribete a
copa del mundo wingfoil 2025

Nía Suardíaz suma su tercer título mundial consecutivo

Le ha acompañado en tercera posición en freefly-slalom Mar de Arce

Nía Suardíaz y Mar de Arce con la bandera española en Abu Dhabi

JAUME SOLER

La Copa del Mundo de Wingfoil 2025 ha llegado a su fin este fin de semana en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) con un nuevo triunfo de Nía Suardíaz, del Club Náutico Sevilla, que se ha proclamado campeona mundial por tercera temporada consecutiva en la ... modalidad de freefly-slalom.

