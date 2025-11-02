Nía Suardíaz suma su tercer título mundial consecutivo

La Copa del Mundo de Wingfoil 2025 ha llegado a su fin este fin de semana en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) con un nuevo triunfo de Nía Suardíaz, del Club Náutico Sevilla, que se ha proclamado campeona mundial por tercera temporada consecutiva en la ... modalidad de freefly-slalom.

La deportista tarifeña, de solo 18 años, ha vuelto a demostrar por qué es la gran referencia internacional del wingfoil femenino. Tras dominar la temporada desde el inicio, Suardíaz cerró el curso con una victoria incontestable en aguas emiratíes, imponiéndose en la superfinal a la francesa Kylie Belloeuvre, subcampeona del circuito; la catalana Mar de Arce, tercera en la general; y la austríaca Viola Lippitsch.

Con este resultado, la rider andaluza firmó pleno de victorias en las tres pruebas del circuito, tras haberse impuesto también en las citas de Leucate (Francia), disputada en abril, y Fuerteventura, celebrada en agosto. Su dominio ha sido absoluto en una temporada que arrancó además con éxito en la indoor GWA Wingfoil World Cup de Düsseldorf (Alemania), donde conquistó el título, y un meritorio tercer puesto en la Copa del Mundo de surf-freestyle, modalidad en la que también defendía corona.

Con su victoria en Abu Dhabi, Nía Suardíaz suma ya ocho títulos mundiales absolutos, además de los seis conquistados en categoría júnior. A los dos logrados este año se añaden los cuatro de la temporada pasada —en slalom, freestyle, racing y big air— y los dos conseguidos en 2023 (freestyle y slalom).

«Ha sido un año muy difícil, sobre todo por el nivel de competencia. Kylie Belloeuvre ha mejorado muchísimo y me lo ha puesto complicado hasta el final», reconocía Suardíaz tras proclamarse campeona. «Estoy muy agradecida de poder ser campeona mundial por tercer año consecutivo. Es increíble».