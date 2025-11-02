Suscribete a
OPTIMIST EXCELLENCE CUP 2025-2026

Miguel Echávarri gana el Meeting Internacional Ciudad de Vigo

vela infantil

La regata gallega abría el circuito Optimist Excellence Cup 2025-2026 a las que le seguirán Las Palmas de Gran Canaria, Palma, El Puerto de Santa María, Torrevieja, Palamós y Valencia

Foto de los ganadores en el RCN Vigo
Miguel Echávarri (Real Club Marítimo de Santander) se proclamó campeón absoluto del Meeting Internacional Ciudad de Vigo tras una jornada final intensa en la que el Comité de Regatas exprimió al máximo el tiempo límite para completar las tres mangas del día y cerrar así ... un programa deportivo impecable.

