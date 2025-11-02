Miguel Echávarri gana el Meeting Internacional Ciudad de Vigo

Miguel Echávarri (Real Club Marítimo de Santander) se proclamó campeón absoluto del Meeting Internacional Ciudad de Vigo tras una jornada final intensa en la que el Comité de Regatas exprimió al máximo el tiempo límite para completar las tres mangas del día y cerrar así ... un programa deportivo impecable.

El joven cántabro, que llegaba como líder provisional, firmó un domingo sobresaliente con parciales de 3-1-3, sellando un registro final de 1-1-12-2-2-1-3-1-2 y 13 puntos netos. Un resultado que refleja la regularidad y madurez competitiva del regatista, que ya venía mostrando un gran nivel esta temporada: octavo Sub-13 en el Nacional de Santander, noveno en la general de la Copa de España del Mar Menor y cuarto Sub-13 en esa misma prueba.

En Vigo, Echávarri se impuso con autoridad ante una flota de máximo nivel, superando a rivales directos como Pablo López (RCN Valencia), campeón de la Copa de España, e Izan Rogel (RCN Torrevieja), subcampeón Sub-13 en las dos grandes citas nacionales.

El podio final lo completaron Nicolás Bastard (Marítimo del Abra), segundo con 27 puntos netos, y Pablo López (RCN Valencia), tercero con 34, tras liderar el primer día de competición. El portugués António Moreira (Clube Vela Atlántico) firmó una brillante quinta posición general, confirmando el excelente nivel de la flota lusa.

La entrega de premios, celebrada ya entrada la noche, reconoció también a los mejores por categorías: Sub-16 y Sub-13 masculino: doble victoria para Miguel Echávarri, Sub-16 femenino: María Antonia Peñalver (CN Mar Menor), Sub-13 femenino: Alexandra Youji Wang Liu (CN Jávea) y Sub-11: Arturo Chumilla (RCN Torrevieja) y Elena López (CN Mar Menor).

En el Desafío Semana del Atlántico, reservado a quienes compitieron tanto en Viana do Castelo como en Vigo, el podio fue íntegramente portugués, con Pedro Firmeza (CV Costa Nova) como vencedor, seguido por Sarah Pacheco (SC Porto) y Miguel Sousa (CV Atlántico).

En la categoría Promoción, Mara Gómez (RCN Sanxenxo) arrasó tanto en la general como en la femenina, mientras que Tristán Pereira (RCN Vigo) se impuso entre los chicos.

El circuito Optimist Excellence Cup consta de siete regatas: Vigo (noviembre), Palma y Las Palmas de Gran Canaria (diciembre), El Puerto de Santa María y Torrevieja (enero) y Palamós y Valencia (febrero).