Miguel Dueñas y Juanmi Lucas ganan en Snipe en Melilla

La bahía melillense coronó este domingo a Miguel Dueñas y Juanmi Lucas como campeones del V Trofeo Real Club Marítimo de Melilla – Melilla, Ciudad del Deporte, tras tres jornadas de intensa competición y seis mangas disputadas.

La última jornada se desarrolló de nuevo en el interior de la dársena, con la línea de salida frente a la playa de Los Cárabos, lo que permitió seguir la regata desde distintos puntos del litoral. El viento volvió a ser escaso, rondando los cinco nudos, obligando al Comité a ajustar recorridos y posiciones de salida para poder completar las pruebas.

En la primera manga del día, disputada al 075º, Dueñas y Lucas volvieron a demostrar su dominio y se impusieron con autoridad, certificando el título incluso antes de la última prueba. González–Pascual fueron segundos, reenganchándose a la lucha por el podio, y los siempre regulares Pablo y «Pablete» Rivas terceros, asegurándose puestos de honor.

Para la segunda manga, con salida al 085º y un viento cada vez más débil, el Comité acortó el recorrido a una sola ceñida y popa. Allí saltó la sorpresa: los juveniles Juan Luis Ruano y Fabio Díaz cruzaron primeros, seguidos por González–Pascual, que con este resultado aseguraron la tercera plaza final. Dueñas y Lucas fueron terceros en esta última prueba.

La clasificación general dejó a Dueñas–Lucas como campeones con 7 puntos, seguidos por Pablo y Pablete Rivas (14 puntos) y González–Pascual (18 puntos). La entrega de trofeos está prevista para las 20:00 horas en el Real Club Marítimo de Melilla, en un acto patrocinado por la Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma y Baleària, con la colaboración de la Guardia Civil en el campo de regatas.

Clasificación final

1º Miguel Dueñas / Juanmi Lucas – 7 puntos

2º Pablo Rivas Oña / Pablo Rivas Revilla – 14 puntos

3º Miguel González / Juan Carlos Pascual – 18 puntos

4º Juan Luis Ruano / Fabio Díaz – 20 puntos

5ª Esther Gómez / Lucía Granda – 20 puntos

6ª Patricia Romero / Rosa María Martín – 26 puntos

7º José Carlos Recatalá / Antonio García – 27 puntos