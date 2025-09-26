Más de medio centenar de windsurfistas compiten en El Puerto

Los windsurfistas serán los protagonistas este fin de semana en la bahía de Cádiz

El Centro de Tecnificación de la Federación Andaluza de Vela, en El Puerto de Santa María, se convierte desde hoy jueves y hasta el domingo en el epicentro nacional del windsurf con la celebración de la Copa de España de Raceboard, cita organizada por el Club de Vela Dársena de Sevilla en colaboración con la Federación Andaluza de Vela.

Este viernes arrancará en la bahía de Cádiz la competición en la que está programadas un máximo de nueve pruebas, tres por día, hasta el cierre de la competición el domingo.

Un total de 60 regatistas se han inscrito en esta edición, consolidando a El Puerto como referencia del windsurf nacional tras acoger el pasado año el Campeonato del Mundo. Entre los participantes se encuentran representantes de 15 clubes andaluces, además de equipos llegados de Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, sin olvidar a varios deportistas internacionales de República Checa y Bélgica.

El club anfitrión, el Dársena de Sevilla, lidera la inscripción con 29 tablas, seguido por entidades como el Club Náutico Sevilla, el Club Náutico Puerto Sherry, el Real Club Náutico de La Línea, el Club Náutico Fuengirola y el Club de Vela Valdelagrana.

Las previsiones meteorológicas apuntan a condiciones variables, con vientos del sur/suroeste de entre 6 y 15 nudos, olas cercanas al metro de altura y posibilidad de chubascos el domingo.

La competición se abre a las clases Windsurfer y Techno, y repartirá títulos en categorías sub21, absoluta y Master, además de reconocimientos especiales a los mejores por edades (Senior, Gran Master, Veterano y Superveterano), a los tres mejores clubes, la mejor federación y los regatistas más joven y veterano en completar al menos una manga.

Entre los grandes aspirantes destacan nombres propios del windsurf nacional como Alejandro Rivera, subcampeón absoluto de España; Curro Manchón, tercero en la última edición y vigente campeón Master; o Eloísa Tarancón, que firmó un doblete al imponerse tanto en la general absoluta como en sub21. También figuran en la lista otros regatistas con experiencia internacional como Borja Carracedo, Marc Ribó y Daniel Sánchez, habituales en los podios de campeonatos mundiales.