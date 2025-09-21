Gonzalo Suárez se proclama campeón en casa

Gonzalo Suárez en acción en la Copa de España de ILCA 7 en Altea

La Copa de España de ILCA 7, organizada por el Club Náutico Altea, reunió a 49 regatistas de 12 comunidades autónomas. El regatista Gonzalo Suárez fue el campeón después de sumar dos victorias en la última jornada que le proclamaban campeón.

La competición arrancó el viernes 19 con viento del sureste de 7 nudos, condiciones ideales que permitieron completar tres mangas. El murciano Fernando Abella lideraba entonces la clasificación provisional gracias a su regularidad, seguido de cerca por Marc O'Connor (RCN Palma) y Javier Seguí (RCN Port de Pollença). Suárez se mantenía cuarto.

El sábado, con un viento más variable, la regularidad se convirtió en clave. Suárez supo administrar esfuerzos y se anotó un triunfo decisivo en la quinta manga, que le situó entre los tres primeros de la general.

El domingo fue su gran día. Con la bahía en condiciones óptimas y tres pruebas por delante, el regatista alteano salió decidido a por el título. Encadenó dos victorias seguidas que sentenciaron el campeonato y demostraron su dominio en aguas conocidas. Con 43 puntos netos, Suárez se coronó campeón en casa, por delante de Tim Lubat (RCN Palma), 46 puntos y de Fernando Abella (Federación de Vela de la Región de Murcia), 49 puntos.

En categoría Sub-21, el triunfo fue para Lubat, acompañado en el podio por Abella y O'Connor. En Master, el CN Altea arrasó con Michel Majon, Orion García Gallardo y Peter Wragg copando las tres primeras posiciones.

