Gastón Cruz (ILCA 6) y Miguel Martínez (ILCA 4) ganan en San Juan

El pantano madrileño de San Juan bajó este domingo el telón a la Copa de España ILCA 4 y 6 de Aguas Interiores, que se ha celebrado desde el viernes bajo la organización del Real Club Náutico de Madrid. Tras tres jornadas y un total de siete pruebas completadas, la cita coronó a los nuevos campeones nacionales de la clase.

En ILCA 6 la victoria viajó a Aragón gracias a Gastón Cruz (CN Mar de Aragón), que dominó con autoridad sumando apenas 7 puntos. Cruz, además, se llevó el I Trofeo Villa de Madrid, reservado a esta categoría. El podio lo completaron Álvaro Maristany (RCN Madrid), segundo con 17 puntos, y el extremeño Fermín Mendoza, tercero con 20.

En ILCA 4, el título masculino se quedó en casa gracias a la brillante actuación de Miguel Martínez (RCN Madrid). El joven regatista se impuso en la última prueba, rompiendo el empate a 12 puntos con Joaquín Peralta, quien terminó segundo tras mantener un pulso constante durante todo el campeonato. El podio lo completó Daniel Olivera, también del club sede, con 21 puntos.

En categoría femenina, el dominio local fue absoluto. Sara Martín (RCN Madrid) se alzó con la copa tras finalizar cuarta en la general absoluta, acompañada en el podio por sus compañeras Esther Martínez y Ángela Dorado, que firmaron plata y bronce respectivamente.

La última jornada estuvo marcada por un viento débil e inestable que complicó la labor del comité y exigió lo mejor de una flota de una treintena de barcos.

Más temas:

Vela