Francisco Silvela y Susana Hurtado ganan en Las Arenas

Los regatistas del Real Club Astur de Regatas, Francisco Silvela y Susana Hurtado, se proclamaron vencedores del V Trofeo Juan Manuel Alonso-Allende de la clase Snipe, disputado este fin de semana en aguas vizcaínas del Abra bajo la organización del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. La cita reunió a una veintena de embarcaciones y se resolvió en una emocionante jornada final con viento del noroeste de entre 8 y 16 nudos, que llegó a registrar rachas de hasta 20 frente a la playa de Ereaga.

La pareja asturiana rubricó un cierre impecable con dos victorias parciales y un segundo puesto en las tres mangas programadas por el Comité de Regatas, sumando un total de 7 puntos que les permitió desbancar del liderato a Tomás Trueba y Alba Ortega, del club anfitrión. Estos últimos concluyeron en la segunda plaza con 10 puntos, tras firmar dos terceros y una primera en la decisiva jornada. El podio lo completaron los vizcaínos Nicolás Viar y Silvia Marcé, que terminaron con 12 puntos.

La cuarta plaza fue para Gabriel Oraá y Pedro Suñer, mientras que Carlos Morata y María Cabrera ocuparon el quinto lugar.

El inicio de la jornada dominical estuvo marcado por la fuerte lluvia y la escasa visibilidad, lo que generó dudas sobre la celebración de las pruebas. Finalmente, el Comité pudo completar tres mangas cortas que resultaron decisivas y muy disputadas. En total, se celebraron seis recorridos a lo largo del fin de semana.

«Lo hemos pasado muy bien en las dos jornadas de navegación y el final del campeonato no ha podido ser más disputado. Hemos disfrutado mucho», afirmaron Silvela y Hurtado nada más llegar a tierra.

