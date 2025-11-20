Suscribete a
puerto portals dragon winter series

La flota regresa a Mallorca

La competición reunirá a 42 embarcaciones de una docena de países a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero

Imagen de la Puerto Portals Dragon Winter Series de la pasada temporada
Imagen de la Puerto Portals Dragon Winter Series de la pasada temporada laura g. guerra

La clase Dragón vuelve a Mallorca para la novena edición de la Puerto Portals Dragon Winter Series, una competición que reunirá a 42 embarcaciones de una docena de países a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero y que se ha convertido ... en una toda referencia para esta categoría en Europa.

