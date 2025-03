Fernando Lamadrid y Aurelio Terry, campeones de España de iQFOiL en aguas de Santa Pola

Con la celebración de las cuatro últimas pruebas, hoy domingo ha finalizado en aguas de Santa Pola el Campeonato de España de iQFOil, enmarcado en la Semana Olímpica de la Comunidad Valenciana, y lo hace con el triunfo absoluto y Sub 23 de los windsurfistas andaluces Fernando Lamadrid y Aurelio Terry, respectivamente.

El campeonato se ha resuelto en dos días y once pruebas, 6 en formato slalom y 5 course racing, con el primer y tercer día en blanco sin condiciones para competir, y una jornada con vientos de entre 15 y 20 nudos de intensidad, y la de este domingo subiendo de 7/8 hasta los 10711 nudos.

Lamadrid ha sido líder desde la primera jornada, en la que se disputaban las siete primeras pruebas, tras las que ponía trece puntos de distancia con su inmediato rival, el local Jorge Aranzueque, a quien ha acabado ganando por una decena de puntos. El windsurfista del CN Puerto Sherry ha dado muestras de un gran estado de forma, validando tres 1º, cuatro 2º y dos 3º, con el descarte de un 4º y un 5º como peores parciales.

Tras Aranzueque, segundo, completa el podio absoluto el andaluz Aurelio Terry, bronce absoluto y campeón de España Sub 23 tras una muy buena regata en la que un 8º ha sido su peor marca. » Estoy muy, muy contento con el resultado, he tenido muy buena velocidad y tácticamente creo que lo he bordado «, declara el portuense representante del CN Sevilla.

También en el top10 entran Ángel Medina del RC El Candado, séptimo absoluto y cuarto Sub 23, y Juan Pedro Guardiola del CN Puerto Sherry, décimo en la general y top7 Sub 23.

