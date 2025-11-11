El espíritu Ecomar se vive en el Real Club Mediterráneo

El Real Club Mediterráneo de Málaga ha puesto el broche de oro a la tercera edición del Trofeo de Vela Theresa Zabell Fundación Ecomar, una cita que reunió durante el fin de semana a más de setenta deportistas procedentes de distintos clubes andaluces y melillenses. ... Dos jornadas intensas de competición, aprendizaje y valores medioambientales que consolidan al trofeo como una de las citas formativas más especiales del calendario náutico.

El evento comenzó el sábado con una charla inspiradora de la doble campeona olímpica y socia de honor del Club, Theresa Zabell, quien compartió con los jóvenes regatistas su experiencia en la alta competición y reflexionó sobre la importancia del cuidado del mar.

«El deporte y el respeto por el entorno marino deben ir siempre de la mano», señaló Zabell, recibiendo una ovación de los asistentes en el nuevo edificio social de la marina del Club.

Tras el encuentro, la flota salió al mar para disputar las primeras pruebas. Sin embargo, el fuerte viento y las rachas intensas obligaron a suspender parte del programa de regatas, especialmente en las categorías más jóvenes.

La jornada concluyó con una cena homenaje en La Pérgola del Club, en la que la Junta Directiva, patrocinadores y miembros de la Fundación Ecomar reconocieron la trayectoria y el compromiso de Zabell con el deporte náutico y con la sostenibilidad marina.

El domingo el viento se mostró más estable, lo que permitió completar varias mangas decisivas y definir un podio muy reñido en todas las categorías.

En Optimist Sub16 masculino, el triunfo fue para Adolfo Valenzuela (Club de Mar de Almería), seguido de José de Linares (RCC) y Leo Molina (Club de Mar de Almería).

En la categoría femenina, la victoria fue para Mar Ubago (RCC), acompañada en el podio por Olivia Fernández (RCC) y Nikita Victoria (RCM Málaga).

En Optimist Sub13 masculino, José Antonio Escudero (Club de Mar de Almería) se impuso con autoridad, seguido de Leon Kolasinski (RCM Málaga) y Dominik Mariyanov (CM Fuengirola). En la categoría femenina, dominio absoluto del RCN Melilla, con Isabela Tormo, Aroa Villalón y Aitana Robles ocupando las tres primeras posiciones.

En Optimist Sub11, los ganadores fueron Leo Ortego (CM Fuengirola) en masculino y Gloria Causse de León (RCM Málaga) en femenino.

Más allá de los trofeos, el espíritu del evento se reflejó en la entrega de las Medallas Ecomar, un reconocimiento a los deportistas clasificados inmediatamente después del podio en cada categoría. Con este gesto, la Fundación Ecomar refuerza su mensaje de que «ganar también es cuidar el mar».

Los premiados incluyeron a Leopoldo Mérida y Luis Sillero (Snipe), Jacobo Moreno y Prieto (Optimist Sub16), Jesús Rocha e Insés Cruz (Sub13), y Pablo Rivas, Sandro Molina, Kaja Kolasinski y Alejandra Rabadán (Sub11).

Durante su visita, Theresa Zabell conoció los nuevos edificios del Real Club Mediterráneo en la marina y descubrió la grímpola de la Fundación Ecomar en la entrada de uno de ellos, un distintivo que reconoce al Club como entidad ejemplar en la protección y cuidado del medio marino.

El III Trofeo Theresa Zabell contó con el patrocinio y colaboración de AEDAS Homes, CaixaBank, Miranza, Berkshire Hathaway, Automotor BMW, Diputación de Málaga, Senda Azul, Ayuntamiento de Málaga, Puerto de Málaga y la Autoridad Portuaria.

Con esta edición, el Real Club Mediterráneo reafirma su liderazgo en el fomento del deporte base, la educación ambiental y el espíritu de equipo, valores que definen tanto al club como a la Fundación Ecomar.