El equipo español brilla en Pwllheli con seis medallas

El equipo nacional de Techno 293 firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato del Mundo disputado en Pwllheli (Gales), donde sumó un total de seis medallas, tres de ellas de oro. Los triunfos llegaron de la mano de Joshua Castro (Sub 15 masculino), Olivia Sánchez Moral (Sub 15 femenino) y Lindia Pousa (Sub 17 femenino), consolidando el dominio español en la base del windsurf internacional.

La cita reunió a 252 regatistas juveniles de todo el mundo durante seis intensas jornadas de competición en la costa occidental del Reino Unido.

En Sub 15 masculino, con 38 inscritos, el balear Joshua Castro fue intratable: logró podio en 13 de las 15 mangas y se proclamó campeón con 14 puntos de ventaja sobre el griego Foivos Koulalis. Su compatriota Joan Servera completó un brillante papel al terminar en quinta posición.

En Sub 15 femenino, la andaluza Olivia Sánchez Moral se colgó el oro tras imponerse en nueve regatas y ser segunda en otras cinco. La canaria Cristina Iglesias finalizó sexta.

El tercer oro llegó en Sub 17 femenino, donde la gallega Lindia Pousa dominó con autoridad y aventajó en 17 puntos a la italiana Laura Castagnetta. El podio se completó con la también española Martina Barbara Tor, que se llevó el bronce. En la flota masculina de Sub 17, el andaluz Curro Simbad Llorca alcanzó la octava plaza.

La categoría Techno 293+ femenina dejó otras dos alegrías: la canaria Alejandra López-Amado Arencibia consiguió el bronce en la clasificación Open y la plata en Sub 19, confirmando el gran nivel del equipo español en todas las divisiones.

