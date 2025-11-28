Dubai se prepara para su gran evento de monotipos

El Dubai Offshore Sailing Club (DOSC) ultima preparativos para recibir a los mejores regatistas de clases monotipos de la región, que competirán por los Wicked SB20 Middle East & UAE Championships 2025 del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la costa dubaití de Jumeirah ... 3.

En su tercer año consecutivo, segundo como parte del campeonato nacional SARF, el evento se perfila como una de las ediciones más competitivas hasta la fecha, con una participación prevista de entre 30 y 34 equipos en la línea de salida. Todos los equipos forman parte de la potente y creciente flota de monotipos SB20 del DOSC, actualmente una de las más activas de Oriente Medio.

Darren Sheppard, director de regatas y subdirector general del DOSC, explica: «Estamos ultimando todos los detalles, desde la documentación de la regata y los paquetes de bienvenida para los regatistas, hasta la distribución del race village y los barcos de apoyo. Es un placer dar la bienvenida de nuevo a Roger Wilson como nuestro oficial principal de regata, y todos estamos deseando que los regatistas SB20 de la región vuelvan al DOSC por tercer año consecutivo. Espero que todos disfruten de unas grandes regatas y de un evento fantástico, tanto dentro como fuera del agua».

El fin de semana del campeonato contará con un race village que replicará la exitosa configuración de la edición 2024 y ejercerá de sede ideal para celebrar la festividad del Día Nacional, ya que los EAU celebran este fin de semana su 53º aniversario. Los espectadores podrán ver la acción desde las playas públicas de Jumeirah 3, ya que la flota competirá cerca de la costa.

Como patrocinador principal por segundo año consecutivo, Wicked sigue ampliando su compromiso con la comunidad náutica y apoyando el crecimiento de las regatas de monotipos en los EAU.

De acuerdo con Adam Patchett, director comercial regional de Wicked: «Estamos muy emocionados por entrar en el tercer año de nuestra colaboración con el DOSC. Esta colaboración brinda a Wicked la oportunidad de profundizar nuestros lazos con la comunidad local de los EAU y reforzar nuestra implicación en el mundo de la vela. El Middle East SB20 Championship es una competición emocionante para los regatistas de la región, que les brinda la oportunidad de competir al más alto nivel, y estamos orgullosos de participar en ella».

La ceremonia de entrega de premios tanto del Wicked SB20 Middle East Championship como del UAE Championship tendrá lugar el 1 de diciembre en la sede del DOSC.