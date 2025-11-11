Suscribete a
ABC Premium

74ª trofeo abanca ciutat de palma

Completado el cartel del Ciutat de Palma

vela ligera

Participarán del 4 al 7 de diciembre 364 barcos de 21 países

El 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma se disputará en la Bahía de Palma a partir del 3 de diciembre
El 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma se disputará en la Bahía de Palma a partir del 3 de diciembre

ABC_N

El 74º Trofeo ABANCA Ciutat de Palma cuelga el cartel de «sold out» con 364 barcos de 21 países

La regata de Optimist más antigua de Baleares bate récords y se prepara para una de sus ediciones más internacionales

El 74º Trofeo ABANCA Ciutat de ... Palma de Optimist, organizado por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), ha superado todas las previsiones tras completar el cupo máximo de participación con 364 barcos preinscritos procedentes de 21 países. La cifra, que sobrepasa en cuatro unidades el límite establecido por el club, confirma el enorme interés que despierta una de las regatas más prestigiosas de Europa en vela infantil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app