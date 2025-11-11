Completado el cartel del Ciutat de Palma

El 74º Trofeo ABANCA Ciutat de Palma cuelga el cartel de «sold out» con 364 barcos de 21 países

La regata de Optimist más antigua de Baleares bate récords y se prepara para una de sus ediciones más internacionales

El 74º Trofeo ABANCA Ciutat de ... Palma de Optimist, organizado por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), ha superado todas las previsiones tras completar el cupo máximo de participación con 364 barcos preinscritos procedentes de 21 países. La cifra, que sobrepasa en cuatro unidades el límite establecido por el club, confirma el enorme interés que despierta una de las regatas más prestigiosas de Europa en vela infantil.

«Hemos completado el aforo, no caben más barcos», ha declarado Pedro Marí, director técnico de vela del RCNP, que ha subrayado la importancia del evento como la gran apuesta del club por la vela de base. El Ciutat de Palma, además de ser la competición más antigua del archipiélago, se ha consolidado como un referente internacional de la clase Optimist, atrayendo cada año a las jóvenes promesas más destacadas del panorama mundial.

La edición de 2025 será la más global de la última década, con la incorporación de nuevas naciones como Puerto Rico, Perú, India o Uruguay, que se suman a la tradicional representación europea. Todos ellos llegan atraídos por las excelentes condiciones de navegación que ofrece la Bahía de Palma en invierno.

En la línea de salida estarán algunos de los nombres más relevantes del circuito internacional de Optimist: el campeón de España Pablo López, la campeona de Europa Lluc Bestard, el sexto clasificado continental Daniel Capa, los británicos Charlie Holland y Jonny Rogers (representantes de Inglaterra en el Mundial 2025), el croata Mihael Zobec, subcampeón mundial, y la uruguaya Inés Méndez, plata mundial y campeona sudamericana. También defenderá su título el mallorquín Jan Palou, top 20 del ranking mundial y campeón del mundo por equipos, junto al neerlandés Stijn Oosterhaven (top 12 europeo), la polaca Annieska Madonnich (top 10 europea) y el español Miguel Echavarri, una de las grandes promesas nacionales.

El impacto del Trofeo ABANCA Ciutat de Palma se percibe en el creciente número de equipos extranjeros que han solicitado entrenar en el RCNP con semanas de antelación. «A partir del día 20 de este mes empezaremos a recibir equipos de países como Polonia o Alemania», ha indicado Pedro Marí. Además, la academia Gold Winds, impulsada por el regatista Albert Torres, organizará un clínic de tecnificación del 30 de noviembre al 2 de diciembre, previo al inicio de la competición.

El evento comenzará el 3 de diciembre con la apertura de la oficina de regatas y el registro de participantes. Las series clasificatorias se disputarán los días 4 y 5, mientras que las finales se celebrarán los días 6 y 7, con la flota dividida en grupos según los resultados obtenidos.

El Trofeo Ciutat de Palma nació en 1950 como una regata de Snipe y, tras acoger diversas clases a lo largo de su historia, se consolidó hace cinco años como una cita exclusiva para la clase Optimist. En esta 74ª edición, ABANCA se estrena como patrocinador principal, reforzando su compromiso con el deporte base y la formación de jóvenes regatistas.

Con todo listo en el RCNP y una flota internacional de primer nivel, Palma volverá a convertirse en el epicentro mundial de la vela juvenil, en una cita que promete emoción, talento y un altísimo nivel competitivo.