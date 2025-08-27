La clase Snipe será protagonista en el Abra

Las pruebas del calendario del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club regresan este final de verano con una cita ya consolidada desde su estreno en 2021. Se trata del Trofeo Juan Manuel Alonso-Allende en la clase Snipe, que celebrará este fin de semana su quinta edición con la participación de veinte embarcaciones.

El programa contempla seis recorridos en las aguas del Abra vizcaíno, con la obligación de completar al menos dos para validar la competición. La primera salida está fijada para el sábado a las 13:00 horas, mientras que el domingo las pruebas comenzarán a partir del mediodía.

Una clase con historia

En el Club de Las Arenas, la clase Snipe ocupa un lugar muy especial. Durante varias décadas del siglo pasado reunió a una nutrida flota local que navegaba con frecuencia en estas mismas aguas. Además, en esta clase se firmó uno de los grandes hitos de la vela vasca: en 1957, los regatistas vizcaínos Juan Manuel Alonso-Allende y Gabriel Laiseca conquistaron en Cascais (Portugal) el Campeonato del Mundo a bordo del Guadalimar, convirtiéndose en los primeros españoles en lograrlo.

El trofeo que lleva el nombre de Alonso-Allende rinde homenaje a aquella gesta y a la figura de un deportista clave en la historia de la vela española. La edición de este año tendrá un cariz especialmente emotivo tras el fallecimiento, el pasado mes de abril, de Gabriel Laiseca, presente en ediciones anteriores.

El pasado año, Nicolás Viar, acompañado por Silvia Marcé en la última jornada y por Manolo Rey-Baltar en la primera, se alzó con el título. La segunda plaza fue para los asturianos Carlos Ordoñez y Leticia Pelayo, mientras que los andaluces Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo completaron el podio.

El legado

Nacido en 1918, Juan Manuel Alonso-Allende fue regatista, ingeniero naval y dirigente deportivo, presidente del Real Sporting Club y de la Real Federación Española de Vela. Participó en tres Juegos Olímpicos (Londres 1948, Roma 1960 y México 1968) y sumó numerosos campeonatos nacionales en distintas clases. Además de su título mundial de Snipe en 1957, conquistó varios Campeonatos de España en Snipe y Star a lo largo de tres décadas, convirtiéndose en una de las grandes referencias de la vela en España.

El V Trofeo Juan Manuel Alonso-Allende está organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Getxo, las Federaciones Vasca y Vizcaína de Vela y la Asociación Española de la clase Internacional Snipe.

Más temas:

Vela